ADAC SE gründet Camping Startup in Berlin / Digitalisierungsoffensive der Campingsparte / Uwe Frers ist neuer Geschäftsführer der ADAC Camping GmbH (FOTO)

München (ots) -Die ADAC SE tätigt im Rahmen ihrer Digitalisierungsoffensive einsiebenstelliges Seed-Investment in ein eigenes Camping-Startup inBerlin, um die fundierte Marktkenntnis des Unternehmens mit derAgilität erfahrener Entrepreneure zu verbinden.Seit vielen Jahren steht der ADAC für allerhöchste Kompetenz imBereich Camping. Die etablierten Campingführer und der digitaleAbleger "Campingwelt" genießen in der Branche einen hervorragendenRuf - und genau da setzt die neu ausgerichtete ADAC Camping GmbH an."Wir werden das bisherige Digitalangebot massiv ausbauen und imzweiten Halbjahr 2018 neue innovative Services sowohl fürCampingplätze als auch für Camper bereitstellen", so Gerrit Pohl,Chief Digital Officer. Das Camping Venture wird dabei auch auf diehochwertigen Inhalte des ADAC zugreifen können, wie FinanzvorstandRalf Spielberger erklärt: "Wir haben Daten zu über 5.500Campingplätzen in Europa, die von unseren Inspektoren vor Ortregelmäßig erhoben werden. Das ist absolut einzigartig." Dass dieTradition der Marke alleine aber nicht ausreicht, ist beiden absolutklar: "Das Camping Venture muss sowohl für B2C als auch B2B der bestedigitale Partner werden - ein hoher Anspruch, dem wir in kurzer Zeitgerecht werden wollen."Und deshalb haben Pohl und Spielberger ein Führungsteam ausausgewiesenen Startup-Managern an Bord geholt. Der neueGeschäftsführer der ADAC Camping GmbH ist Uwe Frers, der mit demHotelportal Escapio und der Content Crowdsourcing PlattformTripsByTips bereits zwei Startups im touristischen Bereich aufgebautund an Expedia bzw. Mairdumont verkauft hat. "Uwe Frers hat über 20Jahre Erfahrung im digitalen Tourismusbereich und ist mehrfachererfolgreicher Gründer. Ich bin sehr froh, dass wir ihn für unsgewinnen konnten", so Ralf Spielberger.Auch zwei weitere Kernpositionen sind bereits besetzt: DenProduktbereich verantwortet Markus Smet (Chief Product Officer), dervorher als "Vice President Product & Brand" bei Spreadshirt sowie als"Head of UX" bei Sky tätig war. Den Bereich Technologie leitet UrsMartini als Chief Technology Officer, der in dieser Position bereitsbei Campanda, Bringmeister und Scarosso umfangreiche Erfahrungensammeln konnte.Die konsequente Digitalisierung des Kerngeschäfts hat auch für Dr.August Markl, Aufsichtsratsvorsitzender der ADAC SE, höchstePriorität: "Wir befinden uns im stetigen Wandel und treiben dieTransformation mit aller Konsequenz voran. Bei der Digitalisierungder Camping-Branche haben wir beste Voraussetzungen, eine führendeRolle einzunehmen. Unser Unternehmen hat das fachliche Knowhow undjetzt auch die digitale Expertise, um diesen Markt anzugehen."Diese Pressemeldung finden Sie online mit Bildmaterial unterpresse.adac.de.Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden: Unterhttp://goo.gl/AvDaNo können Sie sich für unseren Newsletter anmeldenund erfahren damit alle Neuigkeiten aus der ADAC Camping GmbH alsErster.Die ADAC Camping GmbH bündelt unter der Geschäftsführung von UweFrers alle digitalen Aktivitäten des ADAC im Bereich Camping. DerADAC Verlag unter Leitung von Dr. Carsten Hübner agiert weiterhin alsZentralredaktion für Campingplatz-Content und verantwortet Redaktion,Produktion und Vermarktung der Print-Produkte.Über die ADAC SE:Die ADAC SE ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts. Zum1. Januar 2017 besteht sie aus 37 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC-SchutzbriefVersicherungs-AG, der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADACAutovermietung GmbH sowie der ADAC Verlag GmbH & Co. KG. DieHauptgeschäftsaktivitäten sind mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte mit hohem Qualitätsanspruch. An der ADAC SE sind der ADACe.V. mit einem Anteil von 74,9 Prozent und die ADAC Stiftung mit 25,1Prozent beteiligt.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner:Marion-Maxi HartungTel.: (089) 7676-3867marion-maxi.hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell