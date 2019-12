ADAC SE erneuert Auslandskrankenschutz mit Fokus auf aktuelle Marktanforderungen / Versicherungsschutz 63 Tage pro Auslandsaufenthalt / Kinder bis 23 Jahre im Familientarif mitversichert (FOTO)

München (ots) - (ADAC Versicherung AG) Die ADAC Versicherung hat ihrenAuslandskrankenschutz erneuert und damit den Bedürfnissen ihrerVersicherungsnehmer sowie den Gegebenheiten des Marktes angepasst. Diewichtigsten Änderungen: Der Versicherungsschutz gilt jetzt die ersten 63 Tagejedes Auslandsaufenthaltes, im Familientarif sind Kinder bis zum Alter von 23Jahren mitversichert, und es gibt drei verschiedene Altersstufen. Wie bisherkann der Kunde zwischen den drei verschiedenen Tarifen Basis, Exklusiv undPremium wählen."Mehr als fünf Millionen Menschen vertrauen auf den ADAC Auslandskrankenschutz.Seit vielen Jahren ist die ADAC Versicherung AG Marktführer in diesem Segment,auch deshalb, weil wir unser Leistungsportfolio regelmäßig erneuern", betontStefan Daehne, Vorstand der ADAC Versicherung. "Wir haben intensivMarktforschung betrieben, unseren Auslandskrankenschutz überarbeitet und soeines der wichtigsten Produkte des ADAC noch besser gemacht."So wird im Leistungsfall jetzt zum Beispiel bereits im Tarif Basis dasRooming-in einer Begleitperson im Krankenhauszimmer bezahlt. Im Tarif Exklusivwerden nach der Erstversorgung des Patienten die Kosten für die Fahrt in seineUnterkunft übernommen. Der Tarif Premium umfasst nun auch einenPatienten-Rechtsschutz, wenn Ansprüche wegen eines ärztlichen Behandlungs- oderAufklärungsfehlers geltend gemacht werden. Der ADAC AuslandskrankenschutzLangzeit gilt für Auslandsaufenthalte von 2 bis 24 Monaten und beinhaltet dieLeistungen des Tarifs Basis.Der neue ADAC Auslandskrankenschutz übernimmt Leistungen für die medizinischnotwendige Behandlung, wenn der Versicherungsnehmer im Ausland erkrankt odersich verletzt. Alle drei Tarife sind ohne Selbstbeteiligung und beinhalten unteranderem einen medizinisch sinnvollen und vertretbaren Krankenrücktransport, dieBehandlung als Privatpatient, die Organisation von Hilfsleistungen sowie einerasche Kostenerstattung bei ambulanter Behandlung. Sie können jetzt auch ohneADAC Mitgliedschaft abgeschlossen werden. ADAC Mitglieder erhalten jedoch einenPreisvorteil.ProduktangebotDen neuen ADAC Auslandskrankenschutz gibt es ab 13,90 Euro. Er kann persönlichin den ADAC Geschäftsstellen, telefonisch oder online beantragt werden undbietet eine sofortige Deckung nach Abschluss. Wichtig: Die Versicherung muss vorGrenzübertritt in das Ausland abgeschlossen werden, und es darf noch keinVersicherungsfall eingetreten sein. Weitere Informationen finden Sie hier:http://bit.ly/38oUUG0Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts,die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder,Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 28 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADACFinanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH.Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation undzukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2018 hatte die ADAC SE rund 3500Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,142 Mrd. Euro sowie ein Ergebnis vorSteuern von 108,0 Mio. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationMarion-Maxi HartungT 089 76 76 38 67marion-maxi.hartung@adac.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122834/4464091OTS: ADAC SEOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell