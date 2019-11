ADAC SE bietet elektrische Zweiräder bundesweit an / Neben E-Bikes jetzt auch E-Motorroller im Programm / Neues bundesweites Abo-Angebot im Frühjahr 2020 geplant (FOTO)

München (ots) - (ADAC SE) Da das Münchener Pilotprojekt ADAC e-Ride, in dessenRahmen E-Bikes im Abo und zum Kauf angeboten werden, auf großes Interesse stößt,wird das Programm nun auf ganz Deutschland ausgeweitet. Die bundesweiteUmsetzung des Zweirad-Projekts läuft in Kooperation mit demMikromobilitäts-Anbieter Rydies GmbH zunächst bis Mitte März 2020. Mitexklusiven Rabatten für ADAC Mitglieder werden neben fabrikneuen E-Bikes vonVanMoof auch mehr als 2000 generalüberholte E-Bikes zum Kauf angeboten. Hierfürgreift die ADAC SE auf Greenstorm zurück, Europas größten E-Bike Marktplatz.Erstmals im Programm sind auch E-Motorroller von Vässla und Kito (bis 45 km/h).Alle Fahrzeuge werden versandkostenfrei bis an die Haustür geliefert.Neu bei diesem Mobilitätsangebot ist nicht nur der Einstieg insElektroroller-Segment, sondern auch das Angebot junger gebrauchter E-Bikes.Diese Elektrofahrräder führender Hersteller werden bei Greenstorm zumSonderpreis angeboten, inklusive einem Vorteil von 177 Euro für ADAC Mitglieder.Daneben werden weiterhin fabrikneue Design-Bikes von VanMoof mit einemPreisvorteil von rund 1000 Euro angeboten.Bei den E-Motorrollern wird beim Kauf des Fabrikats Vässla 2 ein ADACMitgliedervorteil gewährt. Dieser gilt für alle Modelle und auch für dasZubehör. Der Schwedenroller verfügt bei zwei Akkus über eine Reichweite von biszu 120 Kilometern (Herstellerangabe). Genauso weit kommen die Elektroroller vonKito, die ebenfalls mit einem Kaufrabatt für Mitglieder erhältlich sind. EinMitglieder-Preisvorteil gilt bei beiden Modellen auch für die ADACMoped-Versicherung.Ab Frühjahr 2020 ist auch ein bundesweites Abo-Angebot inklusive Vor-Ort-Serviceund Sicherheitspaket geplant. Ziel der ADAC SE ist es, im weiteren Verlauf desPilotprojektes Erfahrungen im bundesweiten Vertrieb der Elektrofahrzeuge zusammeln. Im Fokus steht hierbei die Organisation von weiteren Services wieWartung, Versicherung und Reparatur, die in einem umfassenden Abo-Paket in ganzDeutschland angeboten werden sollen.ProduktangebotDetails zu den ADAC e-Ride Angebotspaketen, zu den E-Bikes und zu den Preisengibt es unter http://ots.de/eX1lqJÜber die ADAC SEDie ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts,die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder,Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 28 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADACFinanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH.Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation undzukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2018 hatte die ADAC SE rund 3500Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,142 Mrd. Euro sowie ein Ergebnis vorSteuern von 108,0 Mio. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationDr. Christian BuricT 089 76 76 38 66christian.buric@adac.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122834/4449684OTS: ADAC SEOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell