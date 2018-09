ADAC SE bietet Sonderfinanzierung für Elektroautos / Sonderkonditionen beim ADAC Autokredit: Mitglieder können Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Zinssätzen ab 1,99 Prozent finanzieren

München (ots) - Im Zuge der Elektromobilitätsoffensive bietet dieADAC SE im vierten Kalenderquartal 2018 eine Sonderfinanzierung fürElektroautos an. Mitglieder des Mobilitätsclubs erhalten dabei fürdie Finanzierung von elektrischen Fahrzeugen sowie von Hybriden undPlug-In-Hybriden eine Vergünstigung von 100 Basispunkten gegenüberden regulären Konditionen des ADAC Autokredits. Das Angebot, das dieADAC Finanzdienste GmbH in Kooperation mit der Bank11 gewährt, landetdamit laufzeitabhängig bei Zinssätzen von 1,99 Prozent (12 bis 60Monate) bzw. 2,49 Prozent (61 bis 96 Monate).Bei seiner Mobilitätsoffensive "Wir machen Deutschland e-mobil"bietet der ADAC als führender Mobilitätsdienstleister aktuelleInformationen und zahlreiche Beratungs- und Dienstleistungen rund umElektromobilität und andere alternative Antriebsformen an. DieSonderkonditionen für die Fahrzeugfinanzierung können ADAC Mitgliederwährend des Aktionszeitraums vom 1. Oktober 2018 bis zum 31. Dezember2018 in allen ADAC Geschäftsstellen und telefonisch unter Tel. 089 7676 15 04 beantragen. Wie bei allen ADAC Autokrediten können Laufzeitund Kreditsumme nach Bedarf mit oder ohne Schlussrate gewählt werden,Sondertilgungen sind dabei jederzeit kostenfrei möglich.Diese Presseinformation finden Sie online unter presse.adac.deÜber die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Der Konzern besteht aus 35 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, derADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADACMedien und Reise GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmertreibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäftevoran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.Im Geschäftsjahr 2017 hatte die ADAC SE rund 3400 Mitarbeiter underzielte einen Umsatz von 1,165 Mrd. Euro sowie einen Gewinn nachSteuern von 63,3 Mio. Euro. (Bilanzstichtag 31. 12. 2017)Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationAlexander MachowetzT 089 76 76 5842alexander.machowetz@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell