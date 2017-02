ADAC Reisemagazin: Infotainment in Hochglanz / Neueste Ausgabe zu Sardinien präsentiert sich in frischer Optik mit noch mehr touristischem Service

München (ots) - Die aktuelle Ausgabe des ADAC Reisemagazins überSardinien stellt sich in frischer Optik und optimierten Inhalten vor,die noch mehr touristischen Nutzwert bieten. Vom Cover bis zu denServiceteilen ist das Magazin nach einem Relaunch noch informativerund lesefreundlicher gestaltet."Wir wollen informieren und Reiselust vermitteln. Mit dem neuenADAC Reisemagazin kombinieren wir Reiseführerfakten undHochglanzberichterstattung zu einer einzigartigenInfotainment-Mischung. Als Nummer eins der Reisezeitschriften wollenwir für unsere 1,37 Millionen Leser zum touristischenMobilitätslotsen werden und Reiseinteressierte mit hochwertigerInformation für eine optimale Urlaubs- und Freizeitplanungversorgen", sagte ADAC-Geschäftsführer Alexander Möller bei derPräsentation des neuen ADAC Reisemagazins im italienischenGeneralkonsulat in München.Top-Fotografen und renommierte Autoren haben exklusive Reportagengeschaffen und stellen die schönsten Seiten der italienischen Inselvor. In der aktuellen Ausgabe stehen auf 148 Seiten verschiedenetouristische Höhepunkte Sardiniens im Mittelpunkt:- Eine Segeltour entführt die Leser an die schönsten Buchten undStrände des Archipels La-Maddalena.- Spektakuläre Insel-Erfahrungen bietet eine Cabrio-Rundreise inder Gallura-Region im Norden der Insel von Olbia nach Alghero.- Einheimische Fotografen der Instagram-Community präsentierenInsider-Tipps für Besucher der Hauptstadt Cagliari.Außerdem präsentiert das Sardinien-Heft einen Blick hinter dieKulissen der Promi- und Luxuswelt der Costa Smeralda, die Gerichteder sardischen Küche sowie die preisgünstigsten und gleichzeitigschönsten Unterkünfte vom einfachen Agriturismo-Landhaus bis zum5-Sterne-Hotel. Daneben haben ADAC-Fachleute die schönstenCampingplätze Sardiniens für die Leser recherchiert.Das ADAC Reisemagazin Sardinien ist für 8,95 Euro im Buchhandel,in den ADAC-Geschäftsstellen und unter www.adac.de/reisemagazinerhältlich.Zu diesem Text bietet der ADAC unter www.presse.adac.de ein Fotoan. Folgen Sie uns auch unter twitter.com/adac und instagram.Rezensionsexemplare können angefordert werden unterrezensionen@adac.de.Pressekontakt:Andrea PiechottaADAC e.V. ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationTel.: (089) 7676-5995E-Mail: andrea.piechotta@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell