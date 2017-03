ADAC Reise-Monitor 2017: die aktuellen Trends / Topziele: Deutschland vor Spanien und Italien / Comeback für Griechenland als Destination / Terrorangst hat nur bedingt Einfluss auf die Reiseplanung (FOTO)

München (ots) -Ob Fernreise, ein Trip ins europäische Ausland oder Urlaub in derHeimat - auch 2017 steht Reisen hierzulande hoch im Kurs. Einerepräsentative Umfrage unter ADAC-Mitgliedern zeigt, dass 75 Prozentder Befragten für 2017 eine mindestens fünftägige Reise planen(Vorjahr: 74 Prozent). Zwar fühlen sich 55 Prozent der Befragtendurch Berichte über terroristische Anschläge bei der Reiseplanungstark oder sehr stark beeinflusst, doch selbst von diesen wollenlediglich 4 Prozent in diesem Jahr ganz aufs Reisen verzichten.Bei den Reisezielen der Haupturlaubsreise ist Deutschland mit 31Prozent weiter unangefochtener Spitzenreiter, gefolgt von Spanien(12,4 Prozent) und Italien (10,4 Prozent). Ein Comeback alsDestination erlebt Griechenland: Planten 2016 nur 2,1 Prozent einenUrlaub in dem krisengeschüttelten Land, sind es 2017 mit 4,2 Prozentdoppelt so viele Reisende. Auch Fernreisen sind dieses Jahr deutlichgefragter: 17 Prozent (Vorjahr: 14 Prozent) wollen ihren Urlaubaußerhalb Europas verbringen.Die ungebremste Lust aufs Reisen spiegelt sich auch beim geplantenBudget wider: Durchschnittlich wollen die Befragten in diesem Jahr2.313 Euro für ihren Haupturlaub ausgeben, das sind knapp 8 Prozentmehr als im vergangenen Jahr. Bei der Wahl des Verkehrsmittels legtedas Flugzeug von 41 auf 45 Prozent zu, während das Auto von 50 auf 45Prozent abnahm.Laut dem ADAC Reise-Monitor 2017 steigt die Urlaubsdauer mitsteigendem Alter: Wollen die unter 30-Jährigen bei ihrem Haupturlaubim Durchschnitt 12 Tage verreisen, gönnen sich die ab 60-Jährigen mit14,8 Tagen fast drei Tage mehr Urlaub.Für den ADAC Reise-Monitor 2017 befragte dasMeinungsforschungsinstitut Kantar TNS im Auftrag der ADAC Verlag GmbH& Co. KG 3.250 repräsentativ ausgewählte ADAC-Mitglieder, diezumindest gelegentlich das Internet nutzen. Die Umfrage fand zwischen25. November und 15. Dezember 2016 statt.Diese Presseinformation finden Sie online mit drei Grafiken unterpresse.adac.de. Die komplette Studie ist unter media.adac.deverfügbar. Folgen Sie uns auch auf twitter.com/adac.Über die ADAC SE:Die ADAC SE ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts. Zum1. Januar 2017 besteht sie aus 37 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC-SchutzbriefVersicherungs-AG, der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADACAutovermietung GmbH sowie der ADAC Verlag GmbH & Co. KG. DieHauptgeschäftsaktivitäten sind mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte mit hohem Qualitätsanspruch. An der ADAC SE sind der ADACe.V. mit einem Anteil von 74,9 Prozent und die ADAC Stiftung mit 25,1Prozent beteiligt.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationStefan SielaffTel.: (089) 7676-3196medien@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell