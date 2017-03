ADAC Reise-Monitor 2017: Urlaubslust trotz Terrorangst / 75 Prozent planen mindestens fünftägige Reise / Jeder Achte bei Reiseplanung unbeeindruckt von Terror / 55 Prozent stark oder sehr stark beeinflusst

München (ots) - Trotz Berichten über Terroranschläge bleibt dieReiselust hierzulande ungebrochen. Das geht aus dem ADACReise-Monitor 2017 hervor, einer repräsentativen Umfrage im Auftragder ADAC Verlag GmbH & Co. KG, die am kommenden Mittwoch, 8. März,auf der ITB in Berlin vorgestellt wird.Demnach planen 75 Prozent der Befragten 2017 eine mindestensfünftägige Reise (Vorjahr: 74 Prozent). Zwar fühlen sich 55 Prozentder Befragten durch Berichte über terroristische Anschläge bei derReiseplanung stark oder sehr stark beeinflusst, doch selbst vondiesen wollen lediglich 4 Prozent in diesem Jahr ganz aufs Reisenverzichten.Für den ADAC Reise-Monitor 2017 befragte dasMeinungsforschungsinstitut Kantar TNS im Auftrag der ADAC Verlag GmbH& Co. KG 3.250 repräsentativ ausgewählte ADAC-Mitglieder, diezumindest gelegentlich das Internet nutzen. Die Umfrage fand zwischendem 25. November und 15. Dezember 2016 statt.------------------------------------------------Diese Presseinformation finden Sie online unter presse.adac.de.Die komplette Studie ist ab 8. März unter media.adac.de verfügbar.Folgen Sie uns auch auf twitter.com/adac.Über die ADAC SE:Die ADAC SE ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts. Zum1. Januar 2017 besteht sie aus 37 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC-SchutzbriefVersicherungs-AG, der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADACAutovermietung GmbH sowie der ADAC Verlag GmbH & Co. KG. DieHauptgeschäftsaktivitäten sind mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte mit hohem Qualitätsanspruch. An der ADAC SE sind der ADACe.V. mit einem Anteil von 74,9 Prozent und die ADAC Stiftung mit 25,1Prozent beteiligt.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationJochen OesterleTel.: (089) 7676-3474jochen.oesterle@adac.deStefan SielaffTel.: (089) 7676-3196stefan.sielaff@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell