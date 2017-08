ADAC Rallye Deutschland: Pontus Tidemand und SKODA auf dem Weg zum WRC 2-Titel (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Bosen (ots) -- Pontus Tidemand und Jonas Andersson trennen noch 52 Kilometerund vier Wertungsprüfungen am letzten Tag der ADAC RallyeDeutschland vom Titelgewinn- SKODA Motorsport kann außerdem vorzeitig die Teamwertung in derRallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) gewinnen- Jan Kopecký und Pontus Tidemand büßten durch Reifenschäden dieDoppelführung für SKODA ein und liegen nun an zweiter unddritter Position- SKODA Motorsport Chef Michal Hrabánek: "Das war Pech für Jan undPontus, aber jetzt konzentrieren wir uns voll auf denTitelgewinn."Die beiden Teams von SKODA Motorsport, Jan Kopecký/Pavel Dresler(CZE/CZE) und Pontus Tidemand/Jonas Andersson (SWE/SWE), mussten amSamstag ihre Doppelführung für SKODA bei der ADAC Rallye Deutschlandabgeben. Nach Reifenschäden auf der längsten Wertungsprüfung deszweiten Tages, der berühmt-berüchtigten Panzerplatte, fiel derführende Jan Kopecký auf den zweiten Rang am Ende des Tages zurück,während Pontus Tidemand mit dem Platz zwei nun gute Chancen auf denFahrertitel in der WRC 2 hat. SKODA Motorsport kann außerdemvorzeitig die Teamwertung der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)gewinnen.Nach den heftigen Regenfällen der ersten Etappe am Freitag sorgtenblauer Himmel und Sonnenschein für einen freundlichen Rahmen zurlängsten und härtesten Etappe der ADAC Rallye Deutschland, demzehnten Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2017. Derberühmt-berüchtigte Truppenübungsplatz von Baumholder, auf dessenrauen Asphaltpisten normalerweise Panzer unterwegs sind, wartete aufdie Teams. Am Samstag galt es, gleich zweimal die rund 42 Kilometerlange Wertungsprüfung "Panzerplatte" zu absolvieren.Die in der WRC 2-Kategorie führenden Jan Kopecký/Pavel Dresler(CZE/CZE) hatten mit ihrem SKODA FABIA R5 einen problemlosen erstenDurchgang auf der längsten Prüfung der Rallye. Ihre TeamkollegenPontus Tidemand/Jonas Andersson (SWE/SWE) kamen dagegen inSchwierigkeiten. Im letzten Viertel der 42 Kilometer langenWertungsprüfung fingen sie sich einen Reifenschaden ein. "Ich habewirklich nichts getroffen. Auf einmal war der Reifen platt, sprangvon der Felge und demolierte die Karosserie", kommentierte Tidemand.Er schaffte es ohne Reifenwechsel bis ins Ziel der Prüfung, verlorrund 50 Sekunden und fiel vom zweiten auf den dritten Rang in der WRC2 zurück. Sein SKODA FABIA R5 erwies sich als hart im Nehmen. Nachdemder kosmetische Schaden beim mittäglichen Service behoben war, gingder Schwede mit frisch renovierten Auto auf die nachmittäglicheSchleife. Sein härtester Rivale im Kampf um den Titel, Teemu Suninen,hatte ebenfalls einen Reifenschaden und verlor mehr als zweieinhalbMinuten. "Nun fahre ich gewissermaßen im luftleeren Raum, mit weitemAbstand nach vorne und nach hinten. Trotzdem muss ich konzentriertbleiben und das Auto sicher ins Ziel bringen", betonte Tidemand.Auf dem zweiten Durchgang der WP "Panzerplatte" erwischte es dannseine Teamkollegen. Jan Kopecký und Pavel Dresler kassierten einenPlattfuß, wechselten allerdings in der Rekordzeit von rund eineinhalbMinuten den defekten Reifen. "Ich habe auf einer Geraden ganz normalgebremst,aber in der nächsten Kurve ging der Reifen platt. Wirmussten anhalten und wechseln", kommentierte der tschechischeRallyemeister."Das war wirklich Pech für Jan und Pontus, aber jetztkonzentrieren wir uns voll auf den Titelgewinn in der WRC 2", blicktSKODA Motorsport Chef Michal Hrabánek auf den Schlusstag der Rallyevoraus. Am letzten Tag der Rallye trennen Pontus Tidemand und JonasAndersson nur noch vier Prüfungen und rund 52 Kilometer vomvorzeitigen Gewinn der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2). Zwischenstand der ADAC Rallye Deutschland nach Etappe 2 (WRC 2) 1.Camilli/Veillas (FRA/FRA), Ford Fiesta R5, 2:40.14,1 Stunden 2.Kopecký/Dresler (CZE/CZE), SKODA FABIA R5, +1.12,2 Minuten 3.Tidemand/Andersson (SWE/SWE) SKODA FABIA R5, + 1.23,4 Minuten 4.Greensmith/Parry (GBR/GBR), Ford Fiesta R5, 2.07,3 Minuten 5.Gilbert/Jamoul (FRA/FRA), SKODA FABIA R5, + 2.57,5 Minuten 6.Suninen/Markkula (FIN/FIN), Ford Fiesta R5, 3.04,0 MinutenZahl des Tages: 4Nur noch vier Wertungsprüfungen trennen Pontus Tidemand/JonasAndersson vom vorzeitigen Gewinn der Rallye-Weltmeister in der WRC2-Kategorie.Der Kalender 2017 in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)Rallye Monte Carlo 19.01.-22.01.2017 Rallye Schweden09.02.-12.02.2017 Rallye Mexiko 09.03.-12.03.2017 Rallye Frankreich06.04.-09.04.2017 Rallye Argentinien 27.04.-30.04.2017 RallyePortugal 18.05.-21.05.2017 Rallye Italien 08.06.-11.06.2017 RallyePolen 29.06.-02.07.2017 Rallye Finnland 27.07.-30.07.2017 ADAC RallyeDeutschland 17.08.-20.08.2017 Rallye Spanien 05.10.-08.10.2017 RallyeGroßbritannien 26.10.-29.10.2017 Rallye Australien 16.11.-19.11.2017