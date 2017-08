ADAC Rallye Deutschland: Erster Matchball zum WM-Titel für SKODA Motorsport und Pontus Tidemand (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Mladá Boleslav (ots) -- Pontus Tidemand und Beifahrer Jonas Andersson können vorzeitigden Fahrertitel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) gewinnen- Fünfter Platz reicht aus - SKODA Motorsport kann sich bereitsbei der bevorstehenden ADAC Rallye Deutschland den Titel in derFIA Teamwertung der WRC 2 sichern- SKODA Motorsport Chef Michal Hrabánek: "Pontus hat aufgrundseiner Leistungen den Titel verdient"Die SKODA Motorsport Teams Pontus Tidemand/Jonas Andersson(SWE/SWE) und Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZE/CZE) zählen bei derbevorstehenden ADAC Rallye Deutschland (17. bis 20. August 2017) zuden Topfavoriten auf den Sieg in der WRC 2. Wenn eines der beidenWerksteams mindestens den fünften Platz in der WRC 2-Kategorieerreicht, ist SKODA Motorsport der vorzeitige Titelgewinn der FIATeamwertung in der WRC 2 nicht mehr zu nehmen. Außerdem hat PontusTidemand einen Matchball im Kampf um den Fahrertitel in der WRC2-Wertung. Ihm reicht bereits ein vierter Platz, sollte sein RivaleTeemu Suninen nicht siegen."Pontus hat mit bislang vier Siegen und einem zweiten Platz in derlaufenden Saison bewiesen, dass er den Titel verdient hätte. Mit einwenig Glück kann er bereits in Deutschland seinen WM-Traumwahrmachen", sagt SKODA Motorsport Chef Michal Hrabánek.Die ADAC Rallye Deutschland, der zehnte von 13 Läufen zurWeltmeisterschaft 2017, enthält 21 Wertungsprüfungen überunterschiedlichste Asphaltstraßen und Betonpisten. Tückische und mitHaarnadelkurven gespickte, enge Straßen in den Weinbergen entlang derMosel warten am Freitag (18. August) auf die Teams. Der Samstag (19.August) steht ganz im Zeichen des legendären Truppenübungsplatzes vonBaumholder. Dessen raue Panzerpisten sind von Begrenzungen aus Betongesäumt. An diesen sogenannten "Hinkelsteinen" zerschellte schon somanche Sieghoffnung. Für die Abschlussetappe am Sonntag (20. August)stehen schnelle Landstraßen in der Gegend rund um das Rallyezentrumam Bostalsee im Norden des Saarlandes auf dem Programm.Auf diesen anspruchsvollen Wertungsprüfungen kann dieVorentscheidung im Kampf um den WRC 2-Fahrertitel fallen. Von deninsgesamt 13 Läufen zur Rallye-Weltmeisterschaft mussten die in derKategorie WRC 2 registrierten Teams sieben Rallyes nominieren, wovonwiederum nur die sechs besten Ergebnisse zur Jahresendwertungherangezogen werden. Drei WM-Läufe (Portugal/Deutschland/Wales) sindhierbei Pflichtläufe. Ausgerechnet Schotter-Spezialist PontusTidemand aus dem Team von SKODA Motorsport kann sich mit einem Siegauf deutschem Asphalt vorzeitig zum Weltmeister krönen. Ihm reichtbereits ein vierter Platz, falls sein Hauptrivale im Titelkampf, derFinne Teemu Suninen, in der WRC 2-Kategorie nicht gewinnt.Zuletzt haben SKODA Teams in der WRC 2 zwölf Rallyes in Folgegewonnen. Die Siegesserie begann bei der RallyRACC Catalunya imOktober 2016. Auch alle neun Läufe der WRC 2-Saison 2017 wurden vonTeams gewonnen, die einen SKODA FABIA R5 eingesetzt haben. Dastschechische Rallye-Auto ist aber nicht nur das erfolgreichste seinerKlasse, sondern es ist mit sieben Nennungen in der WRC 2 und weiterenzwei in der RC2-Klasse auch bei der ADAC Rallye Deutschlandzahlenmäßig am stärksten vertreten.Wussten Sie schon...... dass die Rallye Deutschland 1982 erstmals als Lauf zurEuropameisterschaft stattfand?... dass die Rallye Deutschland 2002 in den WM-Kalender aufgenommenwurde, nachdem sich die Vorläufer-Rallye Deutschland und dieHunsrück-Rallye im Jahr zuvor zu einer gemeinsamen Veranstaltungzusammengeschlossen hatten?... dass die ständig wechselnden Fahrbahnbeläge und häufigeWetteränderungen die Teams zu Kompromissen bei derFahrwerksabstimmung zwingen?... dass 2017 das Rallye-Zentrum samt Servicepark von derhistorischen Römerstadt Trier in die Ferienregion rund um denBostalsee im Saarland verlegt wurde?Der Kalender 2017 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)Veranstaltung DatumRallye Monte Carlo 19.01.-22.01.2017Rallye Schweden 09.02.-12.02.2017Rallye Mexiko 09.03.-12.03.2017Rallye Frankreich 06.04.-09.04.2017Rallye Argentinien 27.04.-30.04.2017Rallye Portugal 18.05.-21.05.2017Rallye Italien 08.06.-11.06.2017Rallye Polen 29.06.-02.07.2017Rallye Finnland 27.07.-30.07.2017Rallye Deutschland 17.08.-20.08.2017Rallye Spanien 05.10.-08.10.2017Rallye Großbritannien 26.10.-29.10.2017Rallye Australien 16.11.-19.11.2017Pressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell