ADAC Rallye Deutschland 2017 mit spektakulären neuen Highlights (FOTO)

München/Saarbrücken (ots) -- Show-Start und packender Prolog in Saarbrücken- Neuer Servicepark und Rallye-Headquarter am Bostalsee- Insgesamt 21 Wertungsprüfungen versprechen hochkarätige ActionShowstart in Saarbrücken, ein spektakulärer neuer City-Rundkurs,anspruchsvolle neue Wertungsprüfungen im Saarland und ein spannendesFinale, bei dem die Powerstage am Servicepark endet: Das sind dieHighlights der neuen ADAC Rallye Deutschland, die vom 17.-20.08.2017im Saarland und den umliegenden Regionen stattfindet. Für SébastienOgier, Jari-Matti Latvala, Thierry Neuville und die anderen WRC-Starsstehen in diesem Jahr insgesamt 21 Wertungsprüfungen (WP) mit einerGesamtlänge von rund 340 Kilometern auf dem Programm. Zum Dreh- undAngelpunkt der Rallye wird der neu gestaltete Servicepark amBostalsee. Dank seiner zentralen Lage hat das Areal im nördlichenSaarland optimale Voraussetzungen für Fans und Rallye-Teilnehmer, umauf kurzen Wegen alle Wertungsprüfungen zu erreichen. Unweit desServiceparks liegt auch das Rallye-Headquarter, das in Bosenangesiedelt sein wird. Tickets für die ADAC Rallye Deutschland gibtes im offiziellen Ticketshop unter adac.de/rallye-deutschland imVorverkauf.Showstart vor dem Staatstheater in SaarbrückenAm Donnerstagabend wird die Innenstadt von Saarbrücken zumWM-Schauplatz. Auf dem Tbilisser Platz vor dem SaarländischenStaatstheater findet der offizielle Show-Start der ADAC RallyeDeutschland statt. Bei dem für die Zuschauer kostenlosenProgrammpunkt präsentieren sich alle Teams mit ihrenHightech-Boliden. Im Anschluss dürfen sich die Fans auf spektakuläreAction freuen: Von der Eröffnungsfeier weg starten die Teilnehmer zueinem Prolog auf einem City-Rundkurs in der Landeshauptstadt.Spannung ist dabei garantiert, denn die Zeiten gehen bereits in dieWertung ein. Bereits im Verlauf des Donnerstags findet der Shakedown,der für alle Teilnehmer vorgeschriebene Test vor der Rallye inEiweiler, wenige Kilometer westlich des Bostalsees, statt.Rallye-Freitag startet mit neuem RundkursDie Weinberge in der Moselregion sind wie bisher zentralerBestandteil am Freitag. Doch bevor die Rallye-Asse die WP Mittelmoselund die WP Grafschaft, die mit neuer Streckenführung wieder zur Routezählt, jeweils zwei Mal unter die Räder nehmen, startet der Freitagmit einem neuen Zuschauerhighlight. Die neue WP Wadern-Weiskirchenist ein kompakter Rundkurs, der optimale Zuschauerbedingungen bietetund im Tagesverlauf insgesamt drei Mal absolviert wird.Panzerplatte bleibt Magnet am SamstagDer Rallye-Samstag steht auch 2017 ganz im Zeichen der Action aufdem Truppenübungsplatz Baumholder: Dreimal starten die Rallye-Pilotenzum knapp drei Kilometer langen Sprint in der Arena Panzerplatte.Hier haben die Fans nahezu die gesamte Strecke im Blick. Zweimaltreten die WRC-Stars zur langen Panzerplattenprüfung an. Abseits desTruppenübungsplatzes stehen zwei Durchgänge der WP Freisen-Westrichauf dem Programm. Die zwischen Saarland und Pfalz gelegeneMittelgebirgs-WP gleicht einer Berg- und Talfahrt mit zahlreichenRichtungswechseln. Als weiteres Saarland-Highlight feiert in diesemJahr die westlich von St. Wendel gelegene WP Römerstraße Premiere,die zwischen Ottweiler und Marpingen zwei Mal gefahren wird.Powerstage endet am Sonntag am ServiceparkAm Abschlusstag der ADAC Rallye Deutschland steht noch eineweitere Premiere an. Den Anfang macht die neue WP Losheim am See. Sieführt den Rallye-Tross in die Region des Dreiländerecks vonDeutschland, Frankreich und Luxemburg. In die Nähe des Serviceparkskehrt die Rallye mit der WP St. Wendeler Land zurück. Der zweiteDurchgang der WP St. Wendeler Land bildet zugleich die abschließendePowerstage, bei der es um zusätzliche Punkte für dieWeltmeisterschaftswertung geht. Als besonderes Zuschauer-Highlightendet die finale Prüfung direkt am Servicepark, wo die Fans auch beider abschließenden Siegerehrung "ihrer" WRC-Idole noch einmalausgiebig feiern können.Jetzt Rallye-Pässe und Tagestickets im Vorverkauf sichern Nebendem Rallye-Pass für alle vier Tage können Besucher auch Tickets füreinzelne Rallye-Tage (Freitag, Samstag oder Sonntag) im Vorverkauferwerben. Am jeweiligen Gültigkeitstag ermöglichen sie den Zugang zuden Zuschauerbereichen aller Wertungsprüfungen sowie zum Serviceparkder ADAC Rallye Deutschland. Erstmals sind die Tickets auch alsprint@home Versionen verfügbar, die nach dem Kauf selbst ausgedrucktund während der Veranstaltung vor Ort gegen Rallye-Pässe bzw.Tagestickets getauscht werden können. Der offizielle Ticket-Shop istim Internet unter www.adac.de/rallye-deutschland (Rubrik: Tickets)erreichbar.Vorbesteller profitieren von ermäßigten Preisen und einemattraktiven Paketangebot, bei dem der offizielle ADAC RallyeDeutschland Event-Guide inbegriffen ist. Wie im Vorjahr beträgt derPreis für das Rallye-Pass-Paket im Vorverkauf 70 Euro (für ADACMitglieder 65 Euro). Das Tagesticket ist zum Preis von 35 Euroausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Der Rallye-Pass beinhaltet:- Zugang zu allen Wertungsprüfungen an allen Tagen- Zugang zum Servicepark an allen Tagen- Zugang zum Shakedown am Donnerstag- Spectator Map mit den wichtigsten Informationen rund um dasRenngeschehen- ADAC Rallye Deutschland-Ticketband- ADAC Rallye Deutschland-Aufkleber- ADAC Rallye Deutschland-Event Guide