ADAC-Pannenhilfe erwartet 23.000 Weihnachtseinsätze / Gelbe Engel an den Feiertagen rund um die Uhr unterwegs (FOTO)

München (ots) -Die Straßenwacht des ADAC ist an den Weihnachtsfeiertagen rund umdie Uhr im Einsatz. Sie erwartet dabei mehr als 23.000 Einsätze -auch wenn derzeit keine extreme Kälte zu erwarten ist.Zum Vergleich: Zwischen dem 24. und 26. Dezember 2014 wurden dieGelben Engel des ADAC bundesweit 23.938-mal gerufen. Im vergangenenJahr waren es rund 21.000 Einsätze. Der zweite Weihnachtsfeiertag wardabei mit 7.672 Hilfeeinsätzen der Tag mit dem höchstenPannenaufkommen.Der ADAC rechnet auch in diesem Jahr für den zweitenWeihnachtsfeiertag, wenn viele Pendler aus den Ferien auf dem Wegzurück zum Arbeitsplatz sind, mit einem großen Einsatzvolumen.Daneben dürfte am Dienstag, 27. Dezember, die Zahl der Pannenhilfenaufgrund hohen Verkehrsaufkommens steigen.