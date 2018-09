ADAC: Neuer Compliance-Verstoß? (FOTO)

Berlin (ots) -Wieder wird ein Compliance-Fall im ADAC sichtbar. AktuellerHintergrund war die Ausschreibung der Stelle als ADAC-Vertragsanwalt.Ein ADAC-Vertragsanwalt wird vom ADAC benannt, wenn ADAC-Mitgliederum anwaltlichem Beistand bitten. Die Vergabepraxis dieser begehrtenPosten des ADAC ist fragwürdig. Die Frage stellt sich, ob der ADACCompliance nicht verstanden hat, oder es gar nicht ernst meint.Bereits im Jahr 2014 hatte der ADAC mit gefälschten Zahlen dasVertrauen seiner Mitglieder missbraucht. Trotz allerUmstrukturierungsbemühungen im Club verhält sich der ADAC noch immerwie ein kleiner Sportverein, wenn es um Compliance geht. Der Clubengagiert sich derzeit als Verbraucherschutzorganisation und bittetzum Beispiel um Mandate im Dieselskandal für ADAC-Vertragsanwälte.Doch, wer wird ADAC-Vertragsanwalt? Wer bestimmt das im ADAC und istder Prozess der Entscheidungsfindung transparent? Nein, sagt derCompliance-Experte Prof. Dr. Peter Fissenewert von derinternationalen Wirtschaftskanzlei Buse Heberer Fromm in Berlin. "DieVergabepraxis scheint willkürlich. Genau das ist ein Einfallstor fürCompliance-Vergehen. Der ADAC muss sich hier dringendprofessionalisieren und seine Aufgaben als Unternehmen wahrnehmen."Faktisch besteht der ADAC aus einer besonderen Drei-Säulen-Struktur:Aus Verein, einer europäischen Aktiengesellschaft und einer Stiftung.Was bedeutet der Compliance-Verstoß im Fall der ADAC-Anwälte nunfür die Verbraucher? "Jedes ADAC-Mitglied, das denAnwaltsempfehlungen des ADAC folgt, ist potentiell geschädigt. Denndiese Mitglieder bekommen im Zweifel nicht den Anwalt zugewiesen, derfür ihre Probleme optimal aufgestellt ist", so Fissenewert weiter.Die Bild am Sonntag hatte bereits am 16. September 2018 erstmals überdie "Anwalt-Affäre beim ADAC" berichtet. Hintergrund des Berichts wardie Tatsache, dass eine lukrative Stelle zum ADAC-Vertragsanwaltausgeschrieben wurde. Die Ausschreibung wurde durch denADAC-Clubsyndikus vorgenommen. Ihm wurden sämtliche Bewerbungenvorgelegt. Am Ende wurde er selbst ausgewählt. Auf Anfrage derBildzeitung sagte eine ADAC-Sprecherin, dass der Clubsyndikus zukeinem Zeitpunkt in den Entscheidungsprozess involviert war. Fakt seiaber: Laut einer internen E-Mail war der Mann sehr wohl am Verfahrenbeteiligt. Auf Nachfrage wollte der ADAC nun keine weiteren Detailsmehr nennen und schwieg.Dieses Vorgehen ist fragwürdig, nicht nur unterCompliance-Gesichtspunkten. Einer der wesentlichen Compliance-Aspekteist es, möglichst transparent zu sein und einem bösen Anscheinoffensiv entgegenzutreten. Nun mag man auch in Compliance-Kreisenanmerken, dass der Ausschreibende sich selbst bewerben darf. "Dannaber muss das Verfahren besonders transparent sein. DerAusschreibende darf eben nicht in den Entscheidungsprozess involviertsein und seine Auswahl muss jedem Drittvergleich standhalten," soCompliance-Spezialist Fissenewert. Die internationaleWirtschaftskanzlei Buse Heberer Fromm ist an sieben Standorten inDeutschland vertreten. Die Spezialisten befassen sich mit allenFacetten des Wirtschaftsrechts. Compliance ist ein Schwerpunkt-Themader Kanzlei.Pressekontakt:Prof. Dr. Peter FissenewertRechtsanwalt / PartnerProfessor für WirtschaftsrechtBuse Heberer Fromm Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbBKurfürstendamm 23710719 BerlinTelefon: +49 30 327942-92Telefax: +49 30 327942-22Mobil: +49 151 29180300fissenewert@buse.dewww.buse.deOriginal-Content von: Buse Heberer Fromm Rechtsanwälte - Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell