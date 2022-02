ADAC-Mitgliederzahl steigt auf Rekordwert

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Der ADAC hat so viele Mitglieder wie noch nie. Zum Jahresende belief sich die Mitgliederzahl auf 21,23 Millionen. Dies ist ein Plus von knapp 53.000 trotz weiter schwieriger Rahmenbedingungen, sagte eine Sprecherin der "Welt am Sonntag".

Im Jahr 2020 kam es noch zu einem leichten Rückgang um rund 26.600 Personen als Folge der Corona-Pandemie und einer Beitragserhöhung. In der jüngeren Geschichte musste der als Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) gegründete Verein nur zweimal einen Mitgliederrückgang verzeichnen: Neben dem Corona-Auftaktjahr 2020 auch im ADAC-Krisenjahr 2013, als Fälschungen beim Autopreis "Gelber Engel" aufgedeckt wurden. Der ADAC drohte, seinen Vereinsstatus zu verlieren. Es folgte ein tiefgreifender Umbau. Im Mittelpunkt steht weiter der ADAC als Kernverein mit Pannenhilfe und Verbraucherschutz, daneben eine Europa-AG für die Wirtschaftsaktivitäten und eine Stiftung, etwa für die Luftrettung.

Foto: über dts Nachrichtenagentur