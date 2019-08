ADAC Mitgliederzahl: 21-Millionen-Marke geknackt / Mobilitätsdienstleister punktet mit neuen Apps und Online-Angeboten

München (ots) - Der ADAC e.V. bewegt sich weiterhin aufErfolgskurs und verzeichnet deutlich steigende Mitgliederzahlen. Sokann Europas größter Mobilitätsclub nach besonders starken Zuwächsenim vergangenen Monat zum 1. August 2019 erstmals die21-Millionen-Marke brechen. ADAC Präsident Dr. August Markl siehtdarin ein "klares Zeichen, dass die Menschen auf den ADAC als Helfer,Partner und Experte in Sachen Mobilität vertrauen".Für den ADAC e.V. ist der andauernde Zuspruch auch eineBestätigung des Reformkurses, mit dem Präsidium und Geschäftsführungden Verein zu einem modernen Mobilitätsdienstleisterweiterentwickeln. Als entscheidenden Erfolgsfaktor bezeichnet Markldie konsequente Orientierung an den Belangen des Mitglieds: "Der ADACbegleitet seine Mitglieder, wo auch immer sie unterwegs sind. Wirerweitern unsere mobilen Angebote und sind zugleich als engagierterHelfer vor Ort präsent. Dabei geht es uns schlichtweg darum, dass dieMenschen an ihr Ziel kommen - auf ihrem jeweils eigenen Weg und aufindividuelle Weise."Die Vielfältigkeit der Mobilitätsformen und -angebote seiHerausforderung und Chance zugleich, ergänzt ADAC GeschäftsführerLars Soutschka. "Der ADAC wird als Mobilitätsdienstleister in Zukunftnur noch wichtiger", ist sich Soutschka sicher. Denn der Club werdealle technischen Möglichkeiten nutzen, um aktuell, individuell undsachkundig Orientierung und Rat zu bieten. "Mit neuen Apps,online-Angeboten und einem neuen Konzept für die Motorwelt wollen wirgerade bei der jüngeren Zielgruppe punkten", so der Geschäftsführer.Zum 1. August 2019 lag die Mitgliederzahl bei Europas größtemVerein exakt bei 21.001.728 Mitgliedern. Dabei sind 57 Prozent derNeuzugänge jünger als 40 Jahre alt. Insgesamt beträgt dasdurchschnittliche Alter eines Mitglieds derzeit 50,4 Jahre. Die hoheZufriedenheit mit dem ADAC belegt die durchschnittlicheMitgliedschaftsdauer von 21,2 Jahren. Der Anteil der Frauen im ADACsteigt stetig und liegt aktuell bei 41 Prozent.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell