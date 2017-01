München (ots) -Die in der vergangenen Woche im Bundeskabinett verabschiedeteGesetzesvorlage einer überarbeiteten Pkw-Maut ebnet nach Ansicht desADAC den Weg für ein flächendeckendes Mautsystem auf europäischerEbene - zu Lasten und auf Kosten deutscher Autofahrer.Wie die "ADAC Motorwelt" in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet,handelt es sich bei den aktuellen Mautplänen der Bundesregierungmöglicherweise nur um eine Übergangslösung. Im Gesetzentwurf heißtes, die Bundesregierung werde nach einer zweijährigenEvaluationsphase ein europaweit einheitliches Mautsystem ohnenationale Barrieren unterstützen.Die Planungen der EU-Kommission sehen hierzu einestreckenabhängige Abgabe vor, die Zusatzkosten für viele Autofahrerauch in Deutschland bedeuten würden. Insbesondere Pendler undVielfahrer müssten in solch einem Fall tief in die Tasche greifen. Imschwarz-roten Koalitionsvertrag hatte die Bundesregierung eineMehrbelastung für inländische Autofahrer noch ausgeschlossen."Wir setzen uns für die Belange unserer Clubmitglieder ein."Unter den ADAC-Mitgliedern stößt eine solche "Europamaut"überwiegend auf Skepsis und Ablehnung. Laut einer aktuellen Umfragestimmt nur ein Viertel (26%) der Einführung einer EU-einheitlichenPkw-Maut zu, bei der die Höhe der Kosten von der gefahrenen Streckeabhängt. Knapp die Hälfte der Mitglieder (42%) spricht sich klardagegen aus.Ulrich Klaus Becker, ADAC-Vizepräsident für Verkehr: "Wir setzenuns auch künftig für die Belange unserer Clubmitglieder ein,begleiten die Mauteinführung kritisch und erinnern die Politik an ihrgegebenes Versprechen, jede Mehrbelastung für Autofahrer zuverhindern."Pressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitLeiter Externe KommunikationAlexander MachowetzTel.: 089/76 76 58 42E-Mail: alexander.machowetz@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell