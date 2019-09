ADAC: Martin Kunz übernimmt Leitung der Kommunikation, Gökhan Teke den Bereich Marketing / Neue Digitaltechnik für adac.de und neuer Bereich Kooperationspartner

München (ots) - Der ADAC e.V. stellt seinen Kommunikations- undMarketingbereich neu auf. Ab 1. Oktober 2019 übernimmt derChefredakteur der Motorwelt, Martin Kunz, auch die Leitung dergesamten Kommunikation des Clubs. Damit verantwortet Kunz zusätzlichzur Clubzeitschrift unter anderem die Media Relations sowie diedigitale Kommunikation. Der Journalist Kunz fungiert bereits seitOktober 2014 als Chefredakteur der Motorwelt und des ADACReisemagazins (seit 2015).ADAC Geschäftsführer Lars Soutschka, in dessen Bereich nebenVertrieb, Mitgliederservice und Motorsport auch dasKommunikationsressort fällt, verfolgt mit diesem Schritt das Ziel,eine erstklassige Kommunikation mit digitalem Schwerpunkt und einemhochkarätigen Printprodukt sowie klaren Führungsstrukturen aus einerHand umzusetzen. Auch medial wird sich der ADAC wieder stärkerpositionieren. "Wir optimieren unsere Clubzeitschrift Motorwelt undstatten unser Onlineportal adac.de mit komplett neuer Digitaltechnikaus. Zukünftig bieten wir personalisierte und individualisierteServices an. Die dazu notwendigen Umbauprozesse und dasQualifizierungsprogramm hat Martin Kunz in den letzten Monatenerfolgreich durchgeführt."Im Rahmen dieser Neuaufstellung verantwortet Gökhan Teke, derVertriebschef des ADAC, künftig auch den Marketing-Bereich des ADACe.V.. Für Sponsoring-Themen und das Vorteilspartner-Programm desClubs wurde ein eigener Partner-/Kooperations-Bereich unter Leitungvon Kay Langendorff gebündelt. Er berichtet, wie auch Beate Lintz,die Leiterin des Bereichs Brandmanagement, sowie Kunz und Teke direktan den Geschäftsführer Lars Soutschka.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell