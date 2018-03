ADAC Formel 4 startet im Rahmen der Formel 1 (FOTO)

München (ots) -Die Nachwuchstalente der ADAC Formel 4 treffen auf ihre großenIdole aus der Formel 1: Im Rahmen des Formel-1-Grand-Prix vonDeutschland vom 20. bis 22. Juli auf dem Hockenheimring startet dieADAC Formel 4 erstmals im Rahmenprogramm der Königsklasse desMotorsports. Die Highspeedschule des ADAC trägt in Hockenheim zweiWertungsläufe aus. Tickets für das Comeback der Formel 1 Deutschlandnach einjähriger Pause gibt es online unter hockenheimring.de. DieADAC Formel 4 startet vom 13. bis 15. April in der Motorsport ArenaOschersleben in die Saison 2018."Die Rennen der ADAC Formel 4 im Rahmen der Formel 1 sind indiesem Jahr ein Highlight im Kalender und ich freue mich, dass wirunseren jungen Talenten diese Chance geben können. EinFormel-1-Grand-Prix in Deutschland ist wichtig für den Nachwuchs undein Rennen im Rahmen ihrer großen Idole eine tolle Motivation", sagtADAC Sportpräsident Hermann Tomczyk.In Hockenheim treffen die Fahrer aus der ADAC Formel 4 unteranderem auf Sebastian Vettel, der sich seit 2015 als Schirmherr derADAC Formel 4 engagiert und das Gefühl selbst noch gut kennt, ineiner Nachwuchsserie des ADAC im Rahmen der Formel 1 zu starten.Vettel gewann 2004 die ADAC Formel BMW, eine Vorgängerserie derheutigen ADAC Formel 4. Auch der zweite deutsche Formel 1-Pilot,Renault-Fahrer Nico Hülkenberg, kommt aus der erfolgreichenNachwuchsförderung des ADAC im Formelsport und gewann 2005 die FormelBMW ADAC. Auf ihrem Weg in die Formel starteten auch ForceIndia-Fahrer Sergio Perez und Haas-Pilot Kevin Magnussen in denFormel-Nachwuchsserie des ADAC.Die beiden Rennen der ADAC Formel 4 im Rahmen der Formel 1 auf demHockenheimring ersetzen die ursprünglich auf dem Sachsenring imSeptember vorgesehenen Wertungsläufe.ADAC Formel 4-Kalender 201813.04. - 15.04.2018 Motorsport Arena Oschersleben04.05. - 06.05.2018 Hockenheimring (mit DTM)18.05. - 20.05.2018 Lausitzring (mit DTM)08.06. - 10.06.2018 Red Bull Ring Spielberg/AUT20.07. - 22.07.2018 Hockenheimring (mit Formel 1)03.08. - 05.08.2018 Nürburgring21.09. - 23.09.2018 Hockenheimring Baden-WürttembergPressekontakt:ADAC e.V.Oliver Runschke, Tel.: +49 (0) 89 7676 6965, E-Mail:oliver.runschke@adac.deKay-Oliver Langendorff, Tel.: +49 (0) 89 7676 6936, E-Mail:kay.langendorff@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell