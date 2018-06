ADAC Deutschland Klassik 2018: Oldtimer-Wandern im Norden Bayerns (FOTO)

München (ots) -Die alte fränkische Kaiser- und Bischofsstadt Bamberg wirdzwischen dem 27. Juni und 1. Juli zum Ausgangspunkt der neunten ADACDeutschland Klassik. Erneut startet ein rollendes Museum mit übereinhundert automobilen Schätzen zum entspannten Autowandern durch diefränkische Schweiz und ihre Nachbarregionen. In der reizvollenLandschaft zwischen Nürnberg und Würzburg kommen die Teilnehmer undihre Fahrzeuge in jeder Beziehung auf ihre Kosten: Kurven, Kultur undKulinarisches stehen bei der ADAC Deutschland Klassik im Mittelpunkt.Schon am ersten Tag erhalten die Teilnehmer einen Eindruck von derkulturellen Pracht der Region. Am Schloss Seehof, der Sommerresidenzder Fürstbischöfe von Bamberg, findet die technische Abnahme derFahrzeuge im lebensfrohen und üppigen Ambiente des Rokokos statt. AmAbend ergänzt das Fahrerbriefing im 1787 erbauten Welcome HotelResidenzschloss in Bamberg den automobilen Ausflug in die Historie.Am zweiten Tag heißt es auf dem Domplatz: Start your engines! VonBamberg führt die Route um den Sonax-Pokal dann unter anderem insprivate Dauphin Oldtimermuseum Hersbruck, wo weitere motorisierteRaritäten die Karawane der Klassiker erwarten. Beim regionalen Abendim zünftigen Brauhaus am Kreuzberg lassen die Piloten und Beifahrerden Tag mit Benzingesprächen ausklingen. Der Vredestein-Pokal winktam 29. Juni dem Sieger der zweiten Tagestour, bei der die Teilnehmerdie Schönheiten des Naturparks Hassberge "erfahren", bevor das Feldzum Abschluss auf den beeindruckenden Maximiliansplatz in Bambergrollt.Am 30. Juni zielt die Streckenführung Richtung Westen: Die RegionSteigerwald steht auf dem Programm. Hier warten sonnige Weinberge,kurvenreiche Straßen und das ADAC Fahrsicherheitszentrum inSchlüsselfeld auf die historischen und klassischen Fahrzeuge der ADACDeutschland Klassik. Der Sieger bekommt nach dieser Etappe denAutostadt-Pokal überreicht. Eine festliche Oldtimer-Gala im Hegelsaalder Konzert- und Kongresshalle Bamberg rundet den Tag perfekt ab.Wie in jedem Jahr umfasst das Feld der automobilen Schätze bei derADAC Deutschland Klassik die gesamte Bandbreite derTechnikgeschichte. Vom Vorkriegsfahrzeug bis zum Rennsport-Bolidender 70er ist alles dabei, was automobilen Rang und Namen hat: Exoten,Alltagsklassiker und Kuriositäten versammeln sich auf denTraumstraßen der Fränkischen Schweiz zum gemeinsamen StreifzugRichtung Auto-Nostalgie.Die ADAC Deutschland Klassik steht auch bei ihrer neunten Ausgabein einer großen Tradition. Mit der Wiederbelebung des in den 30erJahren des vorigen Jahrhunderts entstandenen Autowanderns ist es demADAC gelungen, eine Art des Reisens wieder salonfähig zu machen, dieder allgemeinen Hast der Zeit ein automobilesEntschleunigungsprogramm entgegensetzt - die traumhaften Landschaftenim Norden Bayerns bieten dafür in diesem Jahr die passende Kulisse.Pressekontakt:Oliver Runschke, Tel.: +49 (0) 89 7676 6965, E-Mail:oliver.runschke@adac.deKay-Oliver Langendorff, Tel.: +49 (0) 89 7676 6936, E-Mail:kay.langendorff@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell