ADAC Campingplatz-Inspekteure auf dem Caravan Salon / Tipps und Tricks rund ums Campen direkt vom Fachmann (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "UMS":

München (ots) -Camper und Campinginteressierte können sich auf dem Caravan Salonin Düsseldorf (26. August bis 3. September 2017), der weltgrößtenMesse für Camping und Caravaning, in diesem Jahr von einem besonderserfahrenen Experten beraten lassen: Am ADAC Stand, Stand 20 in Halle9, steht den Besuchern ein ADAC Campingplatz-Inspekteur impersönlichen Gespräch Rede und Antwort.Neben nützlichen Tipps, wie man den passendenFamilien-Campingplatz findet oder worauf es beim Urlaub mit dem Hundankommt, hat der ADAC Campingplatz-Inspekteur auch jede Mengeinteressante Empfehlungen auf Lager, die er bei seiner Arbeit querdurch Europa gesammelt hat.Rund 100.000 Kilometer legen die 20 Campingplatz-Inspekteure desADAC Verlags im Jahr zurück. Zwischen Juni und August testen siedabei rund 2.000 Camping- und Stellplätze in ganz Europa - vomNordkap bis nach Kreta ganz im Süden, vom westlichsten Zipfel Irlandsbis nach Estland und Finnland im Osten.Geprüft werden dabei die fünf wichtigsten Leistungsbereiche einesCampingplatzes: Sanitärausstattung, Platzgelände,Versorgungsangebote, Freizeitangebote und Bademöglichkeiten. Diedaraus resultierende Gesamtbewertung mit bis zu 5 Sternen ist fürCampingurlauber eine große Hilfe bei der Auswahl des geeignetenUrlaubsziels.Über 5.500 Campingplätze in ganz Europa beschreiben die beidenBände des ADAC Campingführers Deutschland/Nordeuropa und Südeuropa.Beide Bücher gibt es für je 22,80 Euro im Buchhandel, in denADAC-Geschäftsstellen und im Internet unter www.adac.de/shop. Ebensoerhältlich ist der ADAC Stellplatzführer 2017, der mehr als 5.750Stellplätze in 37 europäischen Ländern vorstellt.Diese Presseinformation finden Sie online mit Bildmaterial unterhttp://presse.adac.de.Über die ADAC SE:Die ADAC SE ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts. Zum1. Januar 2017 besteht sie aus 37 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC-SchutzbriefVersicherungs-AG, der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADACAutovermietung GmbH sowie der ADAC Verlag GmbH & Co. KG. DieHauptgeschäftsaktivitäten sind mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte mit hohem Qualitätsanspruch. An der ADAC SE sind der ADACe.V. mit einem Anteil von 74,9 Prozent und die ADAC Stiftung mit 25,1Prozent beteiligt.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationMarion-Maxi HartungTel.: (089) 7676-3867marion-maxi.hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell