München (ots) -Kai Wenz ist Camper durch und durch. Deswegen ist er auch seitsieben Jahren für den ADAC Campingführer als Inspekteur unterwegs undbewertet Anlagen in ganz Europa. Fabian Herrmann war das letzte Malals Kind campen und will das Geheimnis "Trendurlaub Camping" lüften.Jetzt gehen die beiden gemeinsam eine Woche in den Niederlanden aufTour. Ihre Berichte werden live auf der ADAC Campingwelt gebloggt.Die Tour startet bei Camping Zeeburg (Amsterdam), führt dann überVakantiepark Duinrell (Wassenaar), Vakantiepark Norrdduinen (Katwijkaan Zee),Vakantiepark Kijkduin (Den Haag) und endet in CampingGaasper (Amsterdam).Sie können unsere Tour verfolgen und auch gerne verlinken aufwww.adac.de/campingblog.