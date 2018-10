ADAC Autoversicherung jetzt auch für Nichtmitglieder / Marktöffnung zum 15. Oktober 2018 / Bis zu zehn Prozent Rabatt für ADAC Mitglieder / Tipps für den richtigen Umstieg im Wechselgeschäft

München (ots) - Die ADAC Autoversicherung öffnet sich zumanstehenden Wechselgeschäft dem Markt. Ab 15. Oktober bietet dieVersicherungsgesellschaft erstmals auch Nichtmitgliedern des Clubseine Kfz-Police an.In der Regel können Pkw-Halter ihre bestehende Versicherung biszum Ende des Jahres kündigen - Stichtag: 30. November. Wer als ADACMitglied jetzt zur ADAC Autoversicherung wechselt, erhält bei einerMitgliedschaftsdauer ab zehn Jahren einen Rabatt von 10 Prozent.Besteht die Mitgliedschaft noch nicht so lange, wird ab sofort einRabatt von fünf Prozent gewährt.Beim Wechsel der Kfz-Versicherung ist es generell wichtig, dieBedingungen der bisherigen und der neuen Versicherung zu kennen unddiese im Detail zu vergleichen. Oft zeigt sich dabei: Der günstigereTarif ist nicht unbedingt eine Alternative zur bestehendenVersicherung. Einige Tipps sollten wechselwillige Autofahrerbeachten.Die Kfz-Versicherung sollte bieten:- Deckungssumme: Sie sollte bei 100 Millionen Euro liegen.- Rabattschutz: Dieser schützt in der Regel bei einem Schaden proKalenderjahr vor einer Rückstufung, der Tarifbeitrag steigtnicht.- Die Neupreis- oder Kaufpreisentschädigung in der Vollkaskosollte in Komforttarifen bei Totalschaden bis zu 24 Monate undbei Diebstahl mindestens zwölf Monate gelten.- Verzicht des Einwandes der groben Fahrlässigkeit - das heißtvolle Leistungsübernahme, auch wenn der Fahrer z.B. durch Kinderabgelenkt war, als er den Unfall verursachte. Ausgenommen sindhierbei meist grob fahrlässig herbeigeführter Diebstahl (z.B.Schlüssel im Auto stecken lassen) sowie das Fahren unter Drogen-oder Alkoholeinfluss.- Schäden, die mit einem Mietwagen im Ausland verursacht werden,sollten mitversichert sein.Bei der neuen Kfz-Versicherung ist wichtig:- Voll- oder Teilkasko: Nicht immer lohnt sich der Wechsel von derVoll- in die Teilkasko. Denn die Prämienhöhe der Vollkasko istabhängig vom Schadenfreiheitsrabatt. In der Teilkasko gibt esdiesen Rabatt nicht.- Sonder-Rabatte und -Einstufungen gehen in der Regel nicht aufden neuen Versicherer über. Also vorher prüfen, ob solchevorliegen.- Kosten: Wer jährlich zahlt, kann gegenüber vierteljährlicheroder halbjährlicher Zahlung Geld sparen. Rabatte sind auch beimehreren Fahrzeugen unter einem Familiendach möglich.Die Kündigung im Visier - darauf ist zu achten:- Kündigungszeitraum in den Versicherungsunterlagen überprüfen.- Passenden Tarif recherchieren und Antrag anfordern.- Den neuen Vertrag abschließen und auf eine Bestätigung desVersicherers warten: Denn bei der Teil- und Vollkasko dürfenVersicherer Verträge ablehnen.- Den bisherigen Vertrag fristgerecht kündigen.- Sonderkündigungsrecht: Ab Erhalt einer Beitragserhöhung habenAutofahrer einen Monat zusätzlich Zeit, um sich einen anderenAnbieter zu suchen - also auch nach dem Stichtag 30. November.Im Internet gibt es ab 15. Oktober unterwww.adac.de/autoversicherung die Möglichkeit einen Tarifcheck zumachen. Infos zu den Leistungen gibt es auch in jeder ADACGeschäftsstelle und unter der Telefonnummer 0 800 5 12 10 16.Die ADAC Autoversicherung AG ist ein Joint Venture der ADACVersicherung AG und der Zurich Gruppe Deutschland.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Der Konzern besteht aus 34 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, derADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADACMedien und Reise GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmertreibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäftevoran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.Im Geschäftsjahr 2017 hatte die ADAC SE rund 3400 Mitarbeiter underzielte einen Umsatz von 1,165 Mrd. Euro sowie einen Gewinn nachSteuern von 63,3 Mio. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationDr. Christian BuricT 089 76 76 38 66christian.buric@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell