ADAC Autotests überzeugen / Insbesondere bei Glaubwürdigkeit und Relevanz sind die ADAC Tests anderen Quellen überlegen

München (ots) - ADAC Autotests überzeugen Autokäufer vor allem in SachenGlaubwürdigkeit und Relevanz. Zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung der plusMarktforschung GmbH, die in der aktuellen Ausgabe des "Autokäufer puls"veröffentlicht wurde. Trotz zunehmenden Einflusses von Kundenbewertungen aufFahrzeugbörsen, bei Google, in Communities, in anderen Medien und sozialenNetzwerken erhalten die ADAC Tests von Autokäufern nach wie vor die höchstenWerte: Sie erzielen 67 Prozent positiver Bewertungen bei der Relevanz und 70Prozent bei der Glaubwürdigkeit.Auch bei Häufigkeit der Nutzung durch Autokäufer liegen die ADAC Tests mit 36Prozent vor Autotests in Fachzeitschriften (33 Prozent), vor Bewertungen andererKunden auf Fahrzeugbörsen (25 Prozent), auf Google (21 Prozent), in anderenFachzeitschriften (15 Prozent), in Communities (14 Prozent), sozialen Netzwerken(12 Prozent) sowie vor der Bewertung von Influencern (11 Prozent).Der ADAC Autotest kann nach der Erhebung in allen Altersklassen sowie bei Frauenund Männern gleichermaßen punkten. ADAC Geschäftsführer Dr. Dieter Nirschl: "Dasist eine Bestätigung unserer Arbeit und zeigt uns, dass sich Qualität auszahlt."Der ADAC beteiligt sich an der Initiative des Bundesministeriums für Justiz fürJustiz und für Verbraucherschutz (BMJV) für mehr Transparenz bei Produkttestsund hat sich verpflichtet, die vom BMJV vorgelegten Regeln der guten fachlichenPraxis des Testens einzuhalten. Dabei haben umfassende Transparenz undNachvollziehbarkeit bei den Testaktivitäten des Clubs oberste Priorität. ADACGeschäftsführer Dr. Nirschl: "Unabhängigkeit von jeglichen kommerziellenInteressen ist sichergestellt. Neutralität und Qualität zeichnen unsere Testsaus."ADAC Autotests finden Sie jeweils top aktuell unterhttps://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/.Nähere Informationen zur Erhebung finden Sie unterhttps://www.puls-marktforschung.de.