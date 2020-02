ADAC Autokredit: Letzte Rate für Mitglieder entfällt / Sonderaktion beim ADAC Autokredit: Bis Ende April bekommen ADAC Mitglieder eine Monatsrate geschenkt

München (ots) - (ADAC Finanzdienste GmbH) Ab dem 1. März 2020 bietet die ADACFinanzdienste GmbH eine Sonderaktion für die Finanzierung von Neu- undGebrauchtfahrzeugen an. ADAC Mitglieder, die einen Autokredit abschließen,profitieren dabei neben den günstigen Konditionen zusätzlich von einerSonderregelung: Sie bekommen eine volle Monatsrate rückerstattet. Innerhalb vonsechs Wochen nach Zahlung der letzten Kreditrate wird diese auf ihr Bankkontozurücküberwiesen.Das Angebot der Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH in Kooperation mit derADAC Finanzdienste GmbH gilt bis 30. April 2020. Die Sonderaktion gilt fürKreditanträge ab einem Finanzierungsbetrag von 15.000 Euro und einer gewähltenVertragslaufzeit von mindestens 60 Monaten. Wie bei allen ADAC Autokrediten kanndie Finanzierung flexibel mit oder ohne Schlussrate gewählt werden. Im Falleeiner Schlussratenfinanzierung wird die letzte Monatsrate vor Fälligkeit derSchlussrate erstattet. Mit dem ADAC Autokredit können Pkws, Motorräder,Wohnmobile und Wohnwagen zu einem günstigen, bonitätsunabhängigen ZinsZum ProduktangebotDetails zum Sonderkredit finden Sie ab 2. März unterhttps://www.adac.de/produkte/finanzdienstleistungen/autokredit/ueberblick/.Voraussetzung für die Rückerstattung ist, dass während der Vertragslaufzeitkeine Sondertilgungen geleistet werden und der Vertrag nicht vorzeitig beendetwird. ADAC Mitglieder können den Autokredit in den ADAC Geschäftsstellen, imInternet oder telefonisch unter der Nummer 089 7676 1506 beantragen.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts,die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder,Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 28 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADACFinanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH.Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation undzukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2018 hatte die ADAC SE rund 3.500Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,142 Mrd. Euro sowie ein Ergebnis vorSteuern von 108,0 Mio. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationAlexander MachowetzT 089 76 76 5842alexander.machowetz@adac.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122834/4533575OTS: ADAC SEOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell