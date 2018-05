ADAC Ambulanzdienst betreut 2017 rund 55.300 Patienten / 12.900 Krankenrücktransporte in die Heimat / Knapp 21 Prozent mehr Patienten in Griechenland (FOTO)

München (ots) -Der ADAC Ambulanzdienst hat im Jahr 2017 weltweit rund 55.300erkrankte und verletzte Urlauber betreut. Das sind rund 300 Patientenmehr als im Vorjahr. Medizinische Hilfe musste in 193 Länderngeleistet werden.Wie im Vorjahr sind die Patientenzahlen in der Türkei weiterrückläufig, während sie in Griechenland um rund 21 Prozent, inFrankreich um mehr als 9 Prozent und in Kroatien um knapp 8 Prozentzulegen. In der Patientenstatistik spiegelt sich somit einverändertes Reiseverhalten wider - hin zu eher klassischeneuropäischen Urlaubs- und Autoreiseländern.Patienten pro Reiseland (Vergleich zum Vorjahr):- Spanien: 6.491 (minus 2,4 Prozent)- Österreich: 6.065 (plus 1,6 Prozent)- Türkei: 5.147 (minus 8,6 Prozent)- Italien: 4.564 (plus 4,3 Prozent)- Griechenland: 2.319 (plus 20,7 Prozent)- Frankreich: 1.966 (plus 9,1 Prozent)- Kroatien: 1.444 (plus 7,8 Prozent)Außerhalb von Europa liegen die USA (1529 / minus 4,9 Prozent) undThailand (1214 / plus 4,6 Prozent) vorne. Dahinter folgen Ägypten mit923, die Schweiz mit 812 sowie Polen mit 707 betreuten Patienten.Für rund 12.900 der 55.300 Patienten organisierte der ADACAmbulanzdienst einen Krankenrücktransport in eine Klinik in derHeimat - das sind rund 800 Patienten mehr als im Vorjahr. Rund 4.400der erkrankten oder verletzten Urlauber (plus zehn Prozent) wurdenper Flugzeug zurückgebracht - entweder in einer Linien- oder ADACAmbulanzmaschine. Davon kamen über 1.200 Patienten ausNordrhein-Westfalen, 543 Urlauber aus Baden-Württemberg sowie 538Patienten aus Bayern.Je nach Maschinentyp kostet ein ADAC Ambulanz-Sonderflug etwa vonÄgypten oder den Kanarischen Inseln nach Deutschland bis zu 45.000Euro. Ein Intensivtransport von Mexiko kann bis zu 70.000 Euro undvon Asien oder Australien bis zu 130.000 Euro kosten. Arzt- undKrankenhauskosten sind dabei noch nicht berücksichtigt. Hauptursachenfür die Krankenrücktransporte per Flugzeug sind in rund 70 Prozentder Fälle Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle undHirnblutungen. 15 Prozent gehen auf Unfälle zurück, besonders aufVerkehrs- und Sportunfälle.Ohne ausreichenden Versicherungsschutz kann ein medizinischerNotfall im Ausland sehr teuer werden. Daher empfehlen neben dem ADACAmbulanzdienst auch das Auswärtige Amt sowie die gesetzlichenKrankenkassen, mit einer privaten Auslandskrankenversicherungvorzusorgen.An 24 Stunden an 365 Tagen im JahrFür den weltweiten Krankenrücktransport des ADAC Ambulanzdienstesbetreibt die ADAC SE über das Tochterunternehmen Aero-Dienst GmbH &Co. KG, Nürnberg, unter anderem vier fliegende Intensivstationen. DieFlotte besteht aus zwei Großraumambulanz-Jets vom Typ DO 328, einerTurboprop der Firma Beechcraft sowie einem Learjet 60. Bei Bedarfkönnen weitere Flugzeuge eingesetzt werden. Das größte Flugzeug, dieDO 328, kann bis zu zehn Patienten gleichzeitig transportieren.Neben der fliegenden Crew beschäftigt der ADAC Ambulanzdienst, derzur ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG gehört, mehr als 100Mitarbeiter in der Münchner Zentrale, darunter Ärzte,Rettungssanitäter und Rettungsassistenten. Bei ihrer Arbeit werdensie zusätzlich von deutschsprachigen Mitarbeitern und Ärzten in zehnADAC-Notrufstationen im Ausland unterstützt.Damit im Notfall schnell reagiert werden kann, gewährleistet derADAC Ambulanzdienst eine Erreichbarkeit rund um die Uhr. Verletzteund Erkrankte, die im Besitz eines gültigen ADACAuslandskrankenschutzes sind, werden gebeten, sich unmittelbar nacheiner Erkrankung, Verletzung oder Aufnahme im Krankenhaus oder einerNotfallambulanz unter +49 89 76 76 76 zu melden, damit eine zeitnaheBeratung und Einleitung von weitergehenden Maßnahmen erfolgen kann.Zudem hilft die Hotline des ADAC Ambulanz Informationsserviceunter +49 89 76 76 77 weiter, nennt deutsch- und englischsprachigeÄrzte und Krankenhäuser in der Nähe des Reiseziels.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationJochen OesterleTel: 089 7676 3474jochen.oesterle@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell