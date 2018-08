ADAB Solutions geht mit erster islamischer Kryptowährungsbörse an den Start (FICE)

Umm Al Quwain, Vae (ots/PRNewswire) -Das in den VAE ansässige Unternehmen ADAB Solutions hat die FirstIslamic Crypto Exchange (FICE) ins Leben rufen, die momentan einzigeScharia-konforme Kryptowährungsbörse.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/732455/ADAB_Solutions_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/732456/ADAB_Solutions_First_Islamic_Crypto_Exchange.jpg )Mit dem Projekt erhalten die weltweit 1,8 Milliarden MuslimeZugang zu diesem technologisch innovativen Finanzsektor. Mit FICEentsteht eine zuverlässige Handelsplattform für Kryptowährungen. Siedient als Universallösung für die Teilhabe von Muslimen und Nutzerndes islamischen Finanzmodells am Kryptomarkt. Als erstes Projektüberhaupt ermöglicht es Kryptotransaktionen in Einklang mit denPrinzipien des islamischen Finanzmodells und richtet sich an alleNutzer jeder Religion.Laut dem ISLAMIC FINANCE DEVELOPMENT REPORT 2017 von ThomsonReuters ist die Kryptowirtschaft einer der stärkstenInnovationstreiber im Bereich des islamischen Finanzwesens. Dievielen Widersprüche dieses Markts und die unklare Haltung derislamischen Gemeinde bezüglich der Zulässigkeit von Investitionen indiesen Markt haben aber dazu geführt, dass sich muslimischeInvestoren distanziert haben und erst einmal abwarten. DasUnternehmen hält sich an die hohen moralischen Prinzipien derScharia-Gemeinde und setzt einen internen Scharia-Beirat ein, deminternationale Scharia-Experten angehören. Dadurch istsichergestellt, dass die Aktivitäten der FICE jederzeit mit denScharia-Grundsätzen in Einklang stehen. Durch diese neuen, mit derFICE eingeführten Standards werden nur hochwertige Assets in denHandelsplatz aufgenommen, und Fans und Händler haben verbessertenZugang zu islamischen Kryptowährungen."Ideen, die mit den Normen der Scharia in Einklang stehen, beruhenauf dem verständlichen materiellen Wert. Sie haben eine klareGeschäftsstrategie, und so können wir mit Überzeugung zusichern, dassHalal-Projekte unvergleichlich sicherer und erfolgreicher sind alsviele andere Kryptowährungsinitiativen, die gerade in Mode sind",sagte Timur Turzhan, Gründer und CEO von ADAB Solutions. "Wenn man inFICE investiert, unterstützt man nicht nur zur rechten Zeit dasdringend notwendige Projekt für die islamische Ummah in der ganzenWelt, sondern man legt sein Geld auch so an, dass es eine ordentlicheRendite einbringen kann. Unser Team arbeitet hart daran, diegesteckten Ziele zu erreichen."Das Unternehmen ADAB Solutions unterliegt den Gesetzen der VAE.Seine Mission ist die Bereitstellung von Lösungen, um dieKryptowirtschaft für die muslimische Gemeinde attraktiv zu machen.Nähere Informationen zu dem Projekt erhalten Sie von Timur Turzhanunter +971-4-5610950 oder timur.turzhan@adabsolutions.com oder aufder Website http://www.adabsolutions.com.Original-Content von: ADAB Solutions, übermittelt durch news aktuell