AC Mailand und ROInvesting kündigen Verlängerung der Partnerschaft an

Mailand (ots/PRNewswire) - Der in Europa ansässige Online-Trading-Broker wird seine Zusammenarbeit mit dem italienischen Verein auf und neben dem Spielfeld fortsetzenDer AC Mailand und ROInvesting freuen sich, die Erneuerung ihrer Partnerschaft bekannt zu geben. Die Rossoneri begrüßten den Online-Trading-Broker ROInvesting im April 2020 in der Familie der kommerziellen Partner, und die beiden Marken werden ihre Reise nun für die dritte Fußballsaison in Folge gemeinsam fortsetzen.Die Erneuerung der Partnerschaft kommt nach einem erfolgreichen Jahr für beide Marken, in dem sich der AC Mailand mit seiner Männer- und Frauenmannschaft für die UEFA Champions League qualifizierte und der Kundenstamm von ROInvesting schnell anstieg. Die gemeinsamen Bemühungen umfassten auch die Arbeit abseits des Spielfelds bei Initiativen wie der Unterstützung der Fondazione Milan für das Covid-19-Personal an vorderster Front.Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer beim AC Mailand, sagte: "Als Club freuen wir uns, unsere Reise mit ROInvesting fortzusetzen. Sie haben sich als fantastischer Partner mit einem scharfen Auge für die Arbeit abseits des Spielfelds erwiesen und unterstützen die Initiativen von Fondazione Milan als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie in Zeiten der Not.""Wir freuen uns sehr, die Erneuerung unserer Partnerschaft mit dem AC Mailand bekannt zu geben. Unser Ziel war es vom ersten Tag an, eine starke, dauerhafte Beziehung zwischen den beiden Seiten zu schaffen, und wir sind erfreut zu sehen, wie sie Gestalt annimmt", sagte Constandinos Zavros, Sprecher von ROInvesting.ROInvesting hat es Einzelpersonen in Italien und ganz Europa ermöglicht, ihre Handelsleidenschaft auf einer technologischen Plattform zu erkunden, die die globalen Finanzarenen an ihre Fingerspitzen bringt. Als regulierter Broker mit Desktop- und mobilen Schnittstellen bietet ROInvesting unübertroffene Trading-Tools, Bildungsmaterialien und Datensicherheit, während das Angebot kontinuierlich erweitert wird, um mit dem Tempo der Finanzwelt mitzuhalten, die schneller denn je zu sein scheint.ROInvesting ist der Markenname von Royal Forex, einer zypriotischen Investmentfirma, die von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC) reguliert wird.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1582180/ROInvesting_AC_Milan.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1582178/ROInvesting__AC_Milan.jpgPressekontakt:Konstantinos Zavros +35722007405 info@royalforexOriginal-Content von: Royal Forex LTD, übermittelt durch news aktuell