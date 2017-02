ACV lehnt Fahrverbot für Dieselautos in Stuttgart ab / Förderung alternativer Antriebe statt blauer Plakette (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Köln (ots) -Der ACV Automobil-Club Verkehr kritisiert diebaden-württembergische Landesregierung für das geplante Fahrverbotfür Dieselautos in Stuttgart. Damit trage die schwarz-grüne Koalitiondie Versäumnisse der Automobilindustrie auf dem Rücken der Autofahreraus, sagt ACV Vorsitzender Lars Wagener in Köln."Die Landesregierung befindet sich auf einer verkehrspolitischenGeisterfahrt. Aus Sicht des ACV entstehen durch das Fahrverbot nichtnur große Nachteile für Anwohner und Gewerbetreibende, ferner ist derWertverlust der Fahrzeuge für die Halter, die vor wenigen Jahren vonder Politik noch zum Kauf von sparsamen Dieselfahrzeugen aufgerufenwurden, nicht hinnehmbar. Statt kostenneutrale Nachrüstaktionen fürDieselfahrzeuge bei der Automobilindustrie durchzusetzen, mussstattdessen ein alternatives Konzept zur Reduzierung derSchadstoffbelastung in Innenstädten her. Alles andere spielt entwederder Automobilindustrie in die Hände oder kostet den Fahrzeughalter",sagt Wagener.Nach Ansicht des ACV ist ein Fahrverbot für Dieselautos derfalsche Weg. Zur nachhaltigen Stickstoff- und Feinstaubreduzierungfordert der Automobilclub:- Die Automobilindustrie muss zuverlässig zur Herstellungemissionsarmer Fahrzeuge verpflichtet werden. Bei Verstoß werdenSanktionen verhängt.- Der Bund muss eine unabhängige Behörde einrichten, damit derVerbraucher sich künftig auf die angegebenen Abgaswerte seinesFahrzeugs verlassen kann.- Innerstädtischer Verkehr, insbesondere der ÖPNV, Taxis undLieferverkehr, muss zunächst auf alternative Antriebstechnikenumgerüstet werden, bevor Bürger belastet werden.- Alternative Antriebe, Stichwort Elektromobilität, müssen von Bundund Ländern effizient gefördert werden.Pressekontakt:Annabel Brückmann, Pressesprecherin, brueckmann@acv.deACV Automobil-Club Verkehr, Theodor-Heuss-Ring 19-21, 50668 Köln,Tel.: 0221 - 91 26 91 58 Fax: 0221 - 91 26 91 26Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuell