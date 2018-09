ACV holt sich mit KLUGO einen starken Partner in Rechtsfragen an die Seite und hebt sein Angebot auf ein neues Level

Köln (ots) - Um seinen Mitgliedern in rechtlichen Fragen schnelleHilfe zu leisten, hat sich der ACV Automobil-Club Verkehr mit KLUGOeinen neuen Partner an die Seite geholt. Mit anwaltlicherErstberatung in allen Rechtsgebieten, einem ergänzenden digitalenAngebot und ausgedehnten Servicezeiten will der ACV dem verändertenNutzerverhalten entgegenkommen.Die Rechtsberatung zu Verkehrsrechtsthemen war bereits einwichtiger Baustein des ACV Leistungspakets. Jetzt weitet derAutomobil-Club sein Angebot auf alle Rechtsgebiete aus. ObVerkehrsrecht, Arbeitsrecht, Reisemängel oder aktuelle Themen wie derDiesel-Skandal: Die 380.000 Mitglieder erhalten ab jetzt einekostenlose Erstberatung und sofort eine direkte Ersteinschätzung vomAnwalt.Mit KLUGO können ACV Mitglieder über eine VIP-Hotline einenpassenden Anwalt erreichen und mit ihm die juristischen Möglichkeitenabklären. Wer nicht zum Hörer greifen, sondern die Anfrageschriftlich abwickeln will, dem steht über ein Kontaktformular einunkomplizierter digitaler Service zur Verfügung. So erreichenRechtsuchende in den Servicezeiten von 8 bis 22 Uhr einen kompetentenAnsprechpartner und erhalten rasch eine Ersteinschätzung zu ihremFall.Holger Küster zeigt die Gründe für die Zusammenarbeit mit KLUGOauf: "Wir möchten unseren Mitgliedern nicht nur in allen Fragen derMobilität, sondern auch bei rechtlichen Problemen zur Seite stehen.Mit den ausgedehnten Servicezeiten, der Ausweitung der Rechtsgebieteund dem digitalen Angebot heben wir die rechtliche Erstberatung fürunsere Mitglieder auf ein neues, zeitgemäßes Level."Tarja Radler, Geschäftsführerin von KLUGO, erklärt: "DieAnwaltssuche hat sich sehr stark verändert. Nutzer gehen häufig nichtmehr uninformiert zum lokal ansässigen Anwalt und warten unterUmständen mehrere Wochen auf den Termin. Stattdessen informieren siesich im Internet und suchen dort Hilfe." Bei KLUGO bekommen Nutzereine verbindliche Ersteinschätzung vom Rechtsanwalt aus dembundesweiten Netzwerk.Die Kooperation zwischen ACV und KLUGO war für den KölnerAutomobil-Club ein logischer Schritt. Beide Unternehmen kommen ausder DEVK-Familie: KLUGO ist eine 100-prozentige Tochter der DEVK undden ACV verbindet mit dem Kölner Versicherer DEVK eine langjährigevertrauensvolle Partnerschaft.Pressekontakt:Julia HeiligPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitACV Automobil-Club VerkehrTheodor-Heuss-Ring 19-2150668 KölnTel.: 02 21/91 26 91-85Fax: 02 21/91 26 91-27www.acv.de, heilig@acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuell