ACV fordert verpflichtende Sehtests für alle Führerscheinbesitzer (FOTO)

"Gutes Sehvermögen ist eine Grundvoraussetzung für die sichereTeilnahme am Straßenverkehr", sagt ACV Geschäftsführer Lars Wagener.Der ACV Automobil-Club Verkehr fordert daher verpflichtende Sehtestsfür alle Führerscheinbesitzer, die im Abstand von 15 Jahren an dieVerlängerung des Führerscheins gekoppelt werden. Ab 70 Jahren solldie Zeitspanne für den vorgeschriebenen Sehtest dann auf fünf Jahreoder weniger reduziert werden, empfiehlt der Automobilclub.Deutschland hinkt hinterher"Während andere Länder den Zusammenhang zwischen Unfallrisiko undschlechter Sehleistung längst berücksichtigen, spielt er inDeutschland nach dem Führerscheinerwerb keine Rolle mehr", kritisiertWagener. In Ländern wie Dänemark, Großbritannien und den Niederlandensind Untersuchungen längst erforderlich. Auch Spanien, Italien unddie Schweiz fordern Autofahrer ab unterschiedlichen Altersstufen zueinem Gesundheitscheck auf.Eine einheitliche Regelung in allen EU-Staaten gibt es nicht. InDeutschland wird das Sehvermögen, das mindestens 70 Prozent betragenmuss, nach dem Führerscheinerwerb ein Leben lang nicht erneutgetestet, sofern der Fahrer nicht durch einen Unfall auffällt.Befristete Führerscheine nur für Lkw- und BusfahrerLediglich Führerscheine für Lkw- und Busfahrer werden inDeutschland befristet vergeben. "Sehtests nur für bestimmteFahrzeugführer gesetzlich vorzuschreiben ist inkonsequent, wenn alleanderen Fahrer absolut unkontrolliert am Straßenverkehr teilnehmen,obwohl sich die Sehleistung im Alter nachweislich verschlechtert",sagt Wagener.Immer mehr ältere Verkehrsteilnehmer - Unfallrisiko steigt ab 75JahrenÄltere Autofahrer sind überdurchschnittlich häufig an Unfällenbeteiligt. An den Unfällen, an denen Senioren über 75 Jahren 2015beteiligt waren, tragen sie zu 75 Prozent die Hauptschuld. Da dieBevölkerung immer älter wird, wächst damit auch der Anteil ältererVerkehrsteilnehmer. Es ist in der Folge von einem Anstieg vonUnfällen mit älteren Menschen auszugehen. Für das Jahr 2030prognostiziert das Statistische Bundesamt, dass mehr als ein Viertelder Bundesbürger, älter als 64 Jahre sein werden, im Jahr 2050 sindes bereits mehr als ein Drittel.Verschlechterung der Sehleistung: Im Alter unaufhaltsamDie mit zunehmendem Alter einhergehenden körperlichenEinschränkungen und sensorischen Defizite haben direkte Auswirkungenauf das Mobilitätsverhalten und die Straßenverkehrssicherheit. Vonbesonderer Bedeutung ist das nachlassende Sehvermögen. Zudem erhöhtdie Trübung der Linse bei Dämmerung und Dunkelheit den Blendeffektder Scheinwerfer des Gegenverkehrs.Obligatorischer Sehtest für mehr SicherheitDie Teilnahme am Straßenverkehr ist nicht an ein bestimmtes Altergeknüpft. Kompensationsstrategien helfen in vielen LebenslagenDefizite im Alter ausgleichen. "Schlechtes Sehen kann allerdingsnicht durch Fahrerfahrung oder Assistenzsysteme wett gemacht werden"gibt Wagener zu bedenken.Vor Beginn des Verkehrsgerichtstags nächste Woche, der sich unteranderem mit Senioren im Straßenverkehr beschäftigt, spricht sich derACV für obligatorische Sehtests für Führerscheinbesitzer ab 70 Jahrenaus, der in einem zumindest fünfjährigen Turnus zu wiederholen ist,um mit augenärztlicher Unterstützung dem schleichendem Verlust vonSehvermögen entgegenwirken zu können.