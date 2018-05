ACV begrüßt klare Rechtslage zum Einsatz von Dashcams

Köln (ots) - Der Bundesgerichtshof hat heute in einemGrundsatzurteil über den Einsatz von Dashcams entschieden: Demnachsind die Aufnahmen der kleinen Kameras als Beweismittel vor Gerichtzulässig.Dashcams können Beitrag zur Verkehrssicherheit liefernDa die bisherige Verwertbarkeit der Aufzeichnungen vor Gericht imErmessen des Richters lag, begrüßt der ACV Automobil-Club Verkehr,dass der Bundesgerichtshof endlich einen gesetzlichen Rahmengeschaffen hat. Nach Auffassung des ACV können die Minikameras einenBeitrag zur allgemeinen Verkehrssicherheit leisten, da sieVerkehrsrowdys zur Vernunft zwingen. "Ihr Einsatz könnte vor allemgefährliches Drängeln und zu dichtes Auffahren reduzieren", sagt derverkehrspolitische Sprecher des ACV Jürgen Koglin."Der ACV wirbt für einen standardisierten Aufnahmemodus, der dieAuslesbarkeit der Daten erst durch eine gerichtliche Anordnungermöglicht sowie die Aufzeichnungen schnellstmöglich überschreibt undlöscht", so Koglin weiter.ACV Umfrage zu den MinikamerasEine repräsentative Umfrage des ACV hat ergeben, dass 44 Prozentder Befragten eine Dashcam in ihrem Auto verwenden würden, wenn ihreNutzung gesetzlich geregelt und legal wäre. Die Argumente für denEinsatz der Minikameras liegen vorrangig in der eigenen Absicherungund der Möglichkeit der Beweissicherung im Schadenfall. Mehr als zweiDrittel (68 Prozent) der Befragten sind überzeugt, eine Kamera würdebei der Unfallrekonstruktion und Unfallaufklärung helfen. 42 Prozentstimmten der Aussage zu, dass künftig alle Autos serienmäßig mitDashcams ausgestattet sein sollten.Immerhin knapp ein Drittel (27 Prozent) geht davon aus, dass dieVerwendung von Dashcams zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beiträgt.Pressekontakt:Annabel BrückmannPressesprecherin, brueckmann@acv.deACV Automobil-Club VerkehrTheodor-Heuss-Ring 19-21, 50668 Köln,Tel.: 0221 - 91 26 91 58Fax: 0221 - 91 26 91 26Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuell