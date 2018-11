ACUVUE® OASYS with Transitions(TM) Light Intelligent Technology(TM) ausgezeichnet in TIMEs 'besten Erfindungen des Jahres 2018'

Die einzigartige[i] Kontaktlinse korrigiert das Sehvermögen undpasst sich den wechselnden Lichtverhältnissen an, um Komfort undLeistungsfähigkeit im Alltag zu verbessernPinellas Park, Florida (ots/PRNewswire) - TIME hat ACUVUE® OASYSwith Transitions(TM) Light Intelligent Technology(TM) als eine der'besten Erfindungen des Jahres 2018 (http://time.com/collection/best-inventions-2018/5455664/acuvue-oasys-with-transitions/)' bei seineralljährlichen weltweiten Vorstellung bahnbrechender Innovationenausgezeichnet. In einer strategischen Partnerschaft zwischen Johnson& Johnson Vision und Transitions Optical, einem internationalenUnternehmen von Essilor entwickelt, stellt diese Innovation einevöllig neue Kategorie von Kontaktlinsen dar. Sie bietet dem Trägereine Fehlsichtigkeitskorrektur, reduziert blendende Lichterii,iii undsorgt so den ganzen Tag lang für eine entspannende Sicht.iv,vACUVUE® OASYS with Transitions(TM) Light IntelligentTechnology(TM), das für einen modernen und aktiven Lebensstilentwickelt wurde, reduziert die Belastung durch helles Licht imInnen- und Außenbereich. Unter anderem filtert die Technologie blauesLicht und blockiert UV-Strahlen, die Augenkomfort, Sehvermögen undGesundheit beeinträchtigen können.? ? vii,viii,ix,x,xi Die Linsenhelfen den Augen, mit verschiedenen Arten von Licht mitunterschiedlichen Intensitäten und Helligkeiten den ganzen Tag überzurechtzukommen. Die Kontaktlinse entstand aus einer intensivenErforschung der Verbraucherbedürfnisse durch die Kombination derStärken und des Fachwissens der einzelnen Unternehmen.Transitions Optical ist seit langem im Bereich derLichtmanagement-Technologie führend und bringt seit über 28 JahrenInnovationen auf den Markt, die das Licht beherrschen. DasUnternehmen blickt auf eine lange Geschichte von Produktinnovationenund strategischen Partnerschaften zurück, die es ihm ermöglichthaben, neue Wege zu gehen, die photochrome Produktkategorie zuerweitern. Viele Patienten konnten bis heute von seinenLichtadaptionslösungen profitieren. Es dauerte mehr als einJahrzehnt, bis die revolutionäre adaptive Technologie fürLichtübergänge mit diesen fortschrittlichen Kontaktlinsen kombiniertwurde. Das Ergebnis sind Linsen, die einen einzigartigen Nutzenbieten und mehr als nur Sehkorrektur ermöglichen. Sie passen sich analle möglichen Bedingungen an, mit denen der Verbraucher in seinemAlltag konfrontiert wird."Wir sind sehr stolz darauf, dass ACUVUE® OASYS withTransitions(TM) Light Intelligent Technology(TM) von TIME Magazineals eine der 'besten Erfindungen des Jahres 2018' ausgezeichnetwurde. Diese Innovation wird Kontaktlinsen und den Bereich derPhotochromie revolutionieren und damit die Vorteile der Lichtadaptionzu mehr Patienten bringen", sagt Chrystel Barranger, Präsidentin vonEssilor Photochromics und Transitions Optical. "Mit dieserInnovation, die endlich eine Lösung für die unerfüllten Bedürfnissevon Kontaktlinsenträgern bietet, können wir unsere Mission erfüllenund jedem Menschen auf der Welt gutes Sehvermögen ermöglichen."Die zweiwöchige wiederverwendbare Kontaktlinse, die von Johnson &Johnson Vision Care, Inc. angeboten wird, passt sich kontinuierlichan den Übergang von hellen zu dunklen Lichtverhältnissen und inumgekehrter Richtung an. Sie unterstützt die natürlichenMöglichkeiten der Augen, sich besser an wechselndes Lichtanzupassen.vii ACUVUE OASYS with Transitions verdunkeln sich, sobaldsie UV- oder HEV-Licht ausgesetzt sind. Dank der Transitions LightIntelligent Technology, die sich in 45 Sekunden verdunkelt - undinnerhalb von 90 Sekunden wieder lichtdurchlässig wird, wenn Sie vonaus dem Außen- in den Innenbereich kommen.vii Bei vollständigerAktivierung blockieren die Linsen bis zu 70 Prozent des sichtbarenLichts und filtern es im Innenbereich, selbst bei vollständigerLichtdurchlässigkeit.vii Die revolutionäre Erfindung wurdeentwickelt, um den höchsten UV-Schutz für Kontaktlinsen zu bieten undist die einzige Kontaktlinse, die einen 100-prozentigen Schutz vorUVB-Strahlen bietet. ? ? vii, viiiIm April dieses Jahres erhielten die Linsen von der U.S. Food andDrug Administration eine 510(k)-Genehmigung für die Abschwächung vonhellem Licht. Ihre Markteinführung wird in den USA und anderenausgewählten Märkten für das erste Halbjahr 2019 erwartet.Informationen zu Transitions OpticalTransitions Optical ist der weltweit führende Anbieter vonphotochromen (intelligent adaptiven) Linsen und war 1990 das ersteUnternehmen, das Kunststofflinsen erfolgreich herstellte undvermarktete. Dank seiner unermüdlichen Investitionen in Forschung,Entwicklung und Technologie bietet Transitions Optical eine Vielzahlvon Brillenglas- und Abschirmprodukten an, die neue Maßstäbe fürfortschrittliche Leistung setzen. Das Ziel des Unternehmens ist es,immer mehr Sehkomfort und optimalen Schutz vor schädlichem Blaulichtzu bieten und stets 100 % der UVA- und UVB-Strahlen zu blockieren.Branchenführende Produkte, Verbraucherorientierung und operativeExzellenz haben Transitions® zu einer der bekanntestenVerbrauchermarken im Bereich der Optik gemacht. Weitere Informationenzum Unternehmen und zu Transitions® Light Intelligent Technology(TM)finden Sie unter Transitions.com (http://www.transitions.com/) oderTransitionsPRO.com (http://www.transitionspro.com/).Transitions Optical ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaftvon Essilor International.Informationen zu EssilorEssilor International (Compagnie Générale d'Optique) ("Essilor") istdas weltweit führende Unternehmen im Bereich der Augenoptik. Essilorentwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette von Linsenzur Verbesserung und zum Schutz der Sehkraft. Seine Mission ist es,das Leben durch bessere Sehkraft zu verbessern. Um diese Mission zuunterstützen, stellt Essilor jedes Jahr mehr als 200 Millionen Eurofür Forschung und Entwicklung bereit, um kontinuierlich neue,effektivere Produkte auf den Markt zu bringen. Zu seinen wichtigstenMarken gehören Varilux®, Crizal®, Transitions®, Eyezen(TM), Xperio®,Foster Grant®, Bolon(TM) und Costa®. Darüber hinaus entwickelt undvermarktet es Geräte, Instrumente und Dienstleistungen fürAugenoptiker.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.essilor.com.Informationen zu Johnson & Johnson VisionBei Johnson & Johnson Vision haben wir ein ehrgeiziges Ziel - dieEntwicklung der Augengesundheit auf der ganzen Welt zu verändern.Durch unsere operativen Gesellschaften liefern wir Innovationen, mitdenen Augenärzte bessere Ergebnisse für ihre Patienten ihr Leben langerzielen können. Mit unseren Produkten und Technologien gehen wir aufunerfüllte Patientenbedürfnisse wie Refraktionsfehler, Katarakt undtrockenes Auge ein. In Gemeinschaften mit dem größten Bedarf arbeitenwir gemeinsam daran, den Zugang zu hochwertiger Augenheilkunde zuverbessern. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen besser sehen,sich besser miteinander vernetzen und besser leben können. BesuchenSie uns unter www.jjvision.com. Folgen Sie @JNJVision(https://twitter.com/JNJVision) auf Twitter und Johnson & JohnsonVision (https://www.linkedin.com/company/johnson-&-johnson-vision/)auf LinkedIn.Wichtige Informationen für Kontaktlinsenträger: DieKontaktlinsen der Marke ACUVUE® sind nur auf Rezept zur Sehkorrekturals Tageslinse mit einem empfohlenen zweiwöchigen Austauscherhältlich. Ein Augenarzt wird feststellen, ob Kontaktlinsen für Siegeeignet sind. Beim Tragen von Kontaktlinsen können in seltenenFällen schwerwiegende Augenprobleme auftreten. Um diese Probleme zuvermeiden, befolgen Sie den Trag- und Austauschplan und diePflegehinweise Ihres Augenarztes. Tragen Sie keine Kontaktlinsen,wenn Sie an einer Augeninfektion oder Augenbeschwerden, vermehrterTränenbildung, Sehstörungen, Rötungen oder anderen Augenproblemenleiden. Wenn eine dieser Bedingungen eintritt, entfernen Sie dieLinse und wenden Sie sich sofort an Ihren Augenarzt. Wenden Sie sichan Ihren Augenarzt und fordern Sie eine Patientenanleitung an, umweitere Informationen über richtiges Tragen, Pflege und Sicherheit zuerhalten. Sie können auch unter 1-800-843-2020 anrufen oder besuchenSie Acuvue.com.?Schützt vor der Einwirkung schädlicher UV-Strahlung auf dieHornhaut und das Auge.?WARNUNG: UV-absorbierende Kontaktlinsen sind KEIN Ersatz fürUV-absorbierende Schutzbrillen wie UV-Brillen oder Sonnenbrillen, dasie das Auge und die Umgebung nicht vollständig abdecken. Sie solltendie UV-absorbierende Brille weiterhin wie vorgeschrieben verwenden.HINWEIS: Die langfristige Exposition gegenüber UV-Strahlung ist einerder Risikofaktoren im Zusammenhang mit dem Grauen Star. DieExposition basiert auf einer Reihe von Faktoren wie denUmweltbedingungen (Höhe, Geographie, Bewölkung) und persönlichenFaktoren (Umfang und Art der Außenaktivitäten). UV-blockierendeKontaktlinsen bieten Schutz vor schädlicher UV-Strahlung. Es wurdenjedoch keine klinischen Studien durchgeführt, die belegen, dass dasTragen von UV-blockierenden Kontaktlinsen das Risiko von Kataraktoder anderen Augenerkrankungen reduziert. Wenden Sie sich an IhrenAugenarzt, um weitere Informationen zu erhalten.ACUVUE OASYS® ist eine Marke von Johnson & Johnson Vision Care,Inc.i FDA Pressemitteilung: FDA genehmigt erste Kontaktlinse mit lichtadaptiverTechnologieii Definiert als wechselnde hohe Intensität/helles Licht sowohl im Innen-als auch im Außenbereichiii JJV-Daten auf Datei 2018: Marktforschung zum Thema Blendlichtiv Definiert als komfortables Sehen bei hellen Lichtverhältnissen.v JJV-Archivdaten 2018: JJV-Archivdaten 2018: ACUVUE® OASYS withTransitions(TM) klinischer Standpunktvi Berechnet nach ISO-8980-3 für 380-460 nm (Blaulicht-Gefahrenfunktion,B(?))vii JJV-Archivdaten 2018: Definition von ACUVUE® OASYS with Transitions(TM)viii JJV-Archivdaten 2018: Materialeigenschaften von ACUVUE OASYS®Markenkontaktlinsen mit HYDRACLEAR® Plus und anderen wiederverwendbarenKontaktlinsenix American Academy of Ophthalmology. Was ist eine Photokeratitis. American Academy of Ophthalmology. Was ist eine Photokeratitis. Verfügbar auf: https://www.aao.org/eye-health/diseases/photokeratitis-snow-blindness. Zugriff am 22. Januar 2018.
American Optometric Association. UV Protection. Verfügbar auf: https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/uv-protection. Zugriff am 22. Januar 2018.
Walls HL, Walls KL, Benke G. Eye Disease Resulting From Increased Use of Fluorescent Lighting as a Climate Change Mitigation Strategy. American Journal of Public Health. 2011;101(12):2222-2225.