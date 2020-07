ACIST Medical Systems kündigt Einführung der neuesten Weiterentwicklung im Bereich FFR-Mikrokatheter an

Eden Prairie, Minnesota (ots/PRNewswire) - Der ACIST Navvus® II Rapid Exchange FFR MicroCatheter bietet noch mehr Flexibilität und ein optimiertes Crossing-Profil zur Bewertung komplizierter LäsionenACIST Medical Systems, Inc., ein Unternehmen der Bracco Group, meldete heute die weltweite Einführung seines ACIST Navvus II Rapid Exchange FFR MicroCatheter, die zweite Generation von Mikrokathetern zur Verwendung mit dem Rapid-Exchange-FFR-System ACIST RXi®.Die Messung der fraktionellen Flussreserve (FFR) dient der Bewertung des Schweregrads arterieller Läsionen und der Entwicklung von Interventionsstrategien für die Diagnose und Behandlung einer koronaren Herzerkrankung. Diese neueste Weiterentwicklung bietet das gleiche Maß an Kontrolle, Beständigkeit und Präzision, an das Ärzte vom ursprünglichen Navvus-Mikrokatheter gewöhnt sind, umschließt jedoch zusätzlich nützliche Verbesserungen. Insbesondere zeichnet sich der ACIST Navvus II durch ein optimiertes Crossing-Profil, 28 % mehr Flexibilität1 und ein um 15 % reduziertes Läsionseintrittprofil2 aus. Das Ergebnis ist ein leistungsstarker Mikrokatheter, der die Verfahrenseffizienz steigern kann.Der ACIST Navvus II Rapid Exchange MicroCatheter und sein Vorgängermodell Navvus sind die einzigen Koronarphysiologieprodukte, mit denen Ärzte ihren bevorzugten 0,014''-Führungsdraht verwenden können. Dieses Unterscheidungsmerkmal ermöglicht eine effizientere, schnellere physiologische Bewertung zum Diagnosezeitpunkt sowie im Anschluss an eine PCI, da die Position des Drahtes während des gesamten Verfahrens unverändert bleibt.Die FFR-SEARCH-Studie ergab vor kurzem, dass die physiologische Bewertung im Anschluss an den Eingriff mit einem ACIST-Mikrokathetersystem durchschnittlich fünf Minuten3 pro Läsion dauert. FFR-SEARCH ist eine qualifizierte und unabhängige von Ärzten finanzierte Studie, die zur Analyse von 600 Patienten mit einem prospektiven All-Comer-Register durchgeführt wurde."Diese neueste Weiterentwicklung unterstreicht das ständige strategische Engagement unseres Unternehmens gegenüber marktdefinierender FFR-Technologie", so Kristen Knox, SVP und General Manager von ACIST Medical Systems, Inc. "Ärzte wissen, dass sie sich auf Navvus - und nun auch Navvus II - verlassen können, um durch invasive physiologische Messung schnelle und leichte Behandlungsentscheidungen treffen zu können."Weitere Informationen zum ACIST Navvus II Rapid Exchange FFR MicroCatheter und dem ACIST RXi Rapid Exchange FFR System finden Sie unter https://acist.com/products/acist-rxi/navvusii-catheter (https://c212.net/c/link/ ?t=0&l=de&o=2853582-2&h=4101974764&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D 0%26l%3Den%26o%3D2853582-2%26h%3D2112688794%26u%3Dhttps%253A%252F%252Facist.com% 252Fproducts%252Facist-rxi%252Fnavvusii-catheter%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252F acist.com%252Fproducts%252Facist-rxi%252Fnavvusii-catheter%252F&a=https%3A%2F%2F acist.com%2Fproducts%2Facist-rxi%2Fnavvusii-catheter) .Informationen zu ACISTACIST Medical Systems, Inc. ist ein zukunftsweisendes Unternehmen für interventionelle und diagnostische Technologien. Sein Portfolio umschließt hochentwickelte Produkte, wie z. B. die weltweit ersten Schnellaustauschsysteme zur FFR-Messung und hochdefinierten IVUS-Systeme. Das Unternehmen ist ein globaler Marktführer für fortschrittliche Kontrastbildgebungssysteme für kardiovaskuläre Angiographie sowie für radiologische Bildgebung. Diese Produkte sind ein Beleg für ACISTs Engagement gegenüber der Entwicklung einzigartiger und innovativer Technologien zur Vereinfachung kardiovaskulärer Verfahren, die Ärzten eine äußerst sorgfältige Behandlung ihrer Patienten erlauben. Als Teil der Bracco Group hat ACIST Zugang zu den zahlreichen Ressourcen eines multinationalen Konzerns, einschließlich der Erfahrungswerte mit Katheterlabortechnologie und dem Einsatz für ständige Weiterentwicklung. ACIST hat seinen Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota (USA) und beschäftigt weltweit 300 direkte Mitarbeiter in seinen Anlagen in Silicon Valley, Heerlen und Tokio. Weitere Informationen zu ACIST erhalten Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l =de&o=2853582-2&h=1726923730&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l% 3Den%26o%3D2853582-2%26h%3D1497169871%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.acist.com%252 F%26a%3Dwww.acist.com&a=www.acist.com .Informationen zur Bracco GroupBraccoDas 1927 gegründete Unternehmen Bracco hat seine Firmenzentrale im italienischen Mailand. Durch Bracco Imaging (diagnostische Bildgebung), ACIST Medical Systems und HLT (Kardiologie) sowie das Diagnosezentrum Centro Diagnostico Italiano ist der Konzern im Gesundheitswesen aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.400 Mitarbeiter und erzielt einen jährlichen Konzernumsatz von über 1,3 Milliarden Euro. Bracco ist in über 100 Ländern der Welt vertreten. Weitere Informationen zur Bracco Group erhalten Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2853582- 2&h=2971870267&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D285 3582-2%26h%3D1076639765%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bracco.com%252F%26a%3Dwww.b racco.com&a=www.bracco.com .1 TR-07888: Im Benchtop-Testvergleich mit Navvus® FFR MicroCatheter. Dateien sin d bei ACIST hinterlegt. Nicht unbedingt maßgebend für klinische Leistung. 2 TR-08707: Im Benchtop-Testvergleich mit Navvus® FFR MicroCatheter. Dateien sin d bei ACIST hinterlegt. Nicht unbedingt maßgebend für klinische Leistung. 3 Dilleti, R. Fractional Flow Feserve after Percutaneous Coronary Intervention: The FFR-SEARCH Study. Präsentiert beim EuroPCR 2017.Pressekontakt:Shelli Lissickshelli@bellmontpartners.com651-276-6922Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/146321/4647904OTS: ACIST Medical SystemsOriginal-Content von: ACIST Medical Systems, übermittelt durch news aktuell