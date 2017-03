+++ACHTUNG korrigierte Fassung, bitte Fassung 16:10 Uhr nicht verwenden+++ WDR mahnt Pressefreiheit in der Türkei an

Köln (ots) - Der WDR-Rundfunkrat hat sich in seiner heutigenSitzung ausführlich über die aktuelle Situation türkischerRedaktionen und Journalisten informiert. Zu einem Austausch darüberhatte das Gremium Can Dündar, den ehemaligen Chefredakteur derüberregionalen Tageszeitung Cumhuriyet eingeladen.Der Vorsitzende des Rundfunkrats Andreas Meyer-Lauber undWDR-Intendant Tom Buhrow haben dies zum Anlass genommen, sich zurEinschränkung der Pressefreiheit in der Türkei zu positionieren:"Meinungsvielfalt, eine freie und unabhängige Medienlandschaft undkritischer Journalismus gehören zu den Grundpfeilern jederDemokratie. Die zunehmende Einschränkung dieser gesellschaftlichenWerte und damit verbundener Rechte in der Türkei machen uns sehrbetroffen. Als Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks undseiner Gremien appellieren wir an die politischenEntscheidungsträger, aber auch an die türkischen Mitbürgerinnen undMitbürger - nicht zuletzt hier in NRW - sich für die Freiheit desWorts und der Menschen einzusetzen", sagte derRundfunkratsvorsitzende Meyer-Lauber.Seit Verschärfung des türkischen Anti-Terror-Gesetzes und dem vonder Regierung verhängten Ausnahmezustand ist die Pressefreiheit inder Türkei massiv eingeschränkt. Nach Angaben von AmnestyInternational mussten rund 160 Medienunternehmen schließen, tausendeJournalistinnen und Journalisten haben ihre Arbeit verloren. Derzeitsäßen mehr als 150 Journalisten in Haft, so der Verein Reporter ohneGrenzen.In seinem Austausch mit dem Rundfunkrat beschrieb der türkischePublizist Can Dündar konkret die extrem schwierige Lebens- undArbeitssituation türkischer Journalisten. "Die Kolleginnen undKollegen im Land sind so massiven staatlichen Repressionenausgesetzt, dass die Türkei derzeit unter totaler Stimmlosigkeitleidet." Die beste Antwort auf staatliche Unterdrückung sei,weiterhin auf allen Ebenen dialog- und friedensbereit zu sein, eineüberlegte Sprache zu üben und sich nicht provozieren zu lassen,erklärte der Journalist.WDR-Intendant Tom Buhrow bedankte sich bei Can Dündar für seineoffenen Worte und betonte: "Der Besuch von Can Dündar erinnert uns anden Wert der Freiheit. Wir, die Medien, müssen die Menschen mit allenInformationen versorgen und befähigen, sich eine eigene Meinungbilden zu können. Das ist unsere Aufgabe als WDR und wir versuchenimmer mit aller Kraft, dem gerecht zu werden. Allen Journalistinnenund Journalisten, die in der Türkei unbeirrt weiter Fragen stellenund den Dingen auf den Grund gehen wollen, gilt mein großer Respekt.Wir wünschen ihnen jene Freiheit in der Berichterstattung zurück, diewir hier in Deutschland genießen."Pressekontakt:Ingrid SchmitzWDR-UnternehmenssprecherinTelefon 0221 220 7110ingrid.schmitz@wdr.deClaudia ReischauerLeiterin GeschäftsstelleWDR-RundfunkratTelefon 0221 220 5604claudia.reischauer@wdr.deFotos unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell