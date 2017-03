Baden-Baden (ots) - SWR Wissenschaftsshow mit Frank Elstner undRanga Yogeshwar am 27. April 2017 um 20:15 Uhr im Ersten / Gäste:Nathalia Wörner, Wigald Boning, Jutta Speidel und Antoine Monot Jr."Die große Show der Naturwunder" geht auf Spurensuche im ÖkoVorzeige-land Costa Rica. Die sogenannte "Schweiz" Mittelamerikasverfolgt einen ehrgeizigen Plan und will bis 2020 klimaneutral sein.Aber auch Deutschland muss sich nicht verstecken - den Beweis liefernverblüffende Lösungen für nachhaltige Energiegewinnung. Erstaunlichsind auch die weiteren Erkennt-nisse aus Wissenschaft und Forschung.Frank Elstner und Ranga Yogeshwar bieten ihren Gästen Themen mitaußergewöhnlichen Lösungen. Das Erste zeigt die SWR Wissenschaftsshowam 27. April um 20:15 Uhr.Nathalia Wörner greift zur KettensägeDie Prominenten müssen sich auch abseits des Studios beweisen:Nathalia Wörner rückt beim Holzeinschlag im Kölner Stadtwald Eichenund Buchen zu Leibe. Kann die zierliche Schauspielerin die Motorsägebändigen? Und wie kommt das Holz auf schonende Weise aus dem Wald?Ranga Yogeshwar besucht die Zukunft der Ökologie In Costa Ricatrifft der Moderator auf ein Land im Wandel zum wohl grünsten Fleckder Erde. Ein wichtiger Schritt dahin ist das nationalePrestigeprojekt: Reventazón. Der größte Staudamm Mittelamerikasliefert Energie für mehr als 500.000 Haushalte in Costa Rica. Dochdas Projekt hat auch Schattenseiten, denn es ist zugleich eineBedrohung für seltene Tier- und Pflanzenarten in sei-nemEinzugsgebiet.Antoine Monot Jr. im radikalen Selbstversuch Autonomes Fahren isteine Zukunftsvision, die bald Wirklichkeit werden soll. Doch dieDiskussion um Sicherheit und Vertrauen in Maschinen wirft immer neueFragen auf. Der Comedian und Schauspieler Antoine Monot Jr. besuchteine weltweit einzigartige Forschungsstation und gewinntaußergewöhnliche Erkenntnisse.Strom aus HauswändenDer Energieverbrauch in Deutschland und weltweit nimmt zu - wirbrauchen im-mer mehr Strom, Gas und Treibstoff. Fossile Energieträgersind genau wie Atomkraft umstritten, auch erneuerbare Energien stoßenauf Kritik. Wie einfach und nachhaltig Energiegewinnung sein kann,zeigen Forscher der Uni Kassel an einem beeindruckenden Beispiel.Infos unter: www.SWR.de/naturwunder +++ Fotos unterwww.ARD-foto.de Pressekontakt SWR: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273bruno.geiler@SWR.de Pressekontakt Position: Jochen Enste, Tel. 0221931 806 23, jo-chen.enste@kick-media.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell