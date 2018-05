ACHTUNG: Flache Zinskurve – unbekanntes Risiko?

deutsche Medien ignorieren ein echtes WARNSIGNAL am Markt: Die „flache Zinsstrukturkurve“ in den USA. Die Märkte werden deshalb jetzt nervöser. Sie gilt als Warnsignal für das Ende der Hausse an den Bondmärkten und eine kommende Krise auch an den Aktienmärkten. Allerdings hat dieser Indikator in der Vergangenheit immer wieder zu früh Alarm geschlagen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.