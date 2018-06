ACHEMA 2018: Eine Fachmesse, die jeden angeht

Frankfurt am Main (ots) - Laborgeräte, riesige Rührkessel, Pumpenjeder Größe und Verpackungsstraßen, die von der Abfüllung bis zurEuro-Palette allesübernehmen: was bei der ACHEMA in Frankfurtausgestellt wird, hat für "Otto Normalverbraucher" vermeintlich wenigRelevanz. Dabei betreffen Themen wie Energiewende,Arzneimittelsicherheit oder Recycling jeden. Auf der ACHEMA, derweltgrößten Messe für die Prozessindustrie, werden Lösungen dazuvorgestellt.Wenn am 11. Juni 2018 die Tore öffnen, zeigen 3.800 Aussteller ausüber 50 Ländern alles, was die Chemie-, Pharma- undLebensmittelbranche braucht: Von der Laborpipette, die winzigsteMengen dosiert, über Roboter, die im Schnellverfahren Tausende vonProben bearbeiten, bis zur gigantischen Pumpe, die auch mit zähemSchlamm fertig wird, gibt es auf rund 130.000 m² zu sehen, was dieAusrüster zu bieten haben. Rund 170.000 Besucher aus aller Weltinformieren sich hier alle drei Jahre über die neuesten technischenEntwicklungen.Die Industrieschau, die von der DECHEMA seit 1920 organisiertwird, erfüllt dabei mehrere Aufgaben: Zum einen finden Anlagenplanerund -betreiber hier jede nur erdenkliche Komponente für ihreFabriken. Zum anderen ist die ACHEMA aber auch ein wichtigerTreffpunkt, um neue Ideen zu diskutieren. Weil vomHochschulwissenschaftler bis zum Anlagenbetreiber die gesamte Branchezusammenkommt, ist die ACHEMA Ausgangspunkt für viele internationaleKooperationen. Dazu trägt nicht zuletzt der Kongress mit rund 800Vorträgen bei.Drei Themen stehen 2018 besonders im Fokus der ACHEMA. Da wäreeinmal "Biotech for Chemistry". Manches, was für den Chemiker sehraufwändig ist, können Mikroorganismen quasi im Handumdrehenrealisieren. Was in der pharmazeutischen und derLebensmittelindustrie schon längst üblich ist, nämlich der Einsatzvon Enzymen, Hefen oder Bakterien, hält zunehmend auch Einzug in derchemischen Industrie. Zitronensäure für Entkalker etwa lässt sichviel einfacher mit Schimmelpilzen herstellen als chemisch. "Biotechfor Chemistry" zeigt, welche Verfahren und Ausrüstung dafür zurVerfügung stehen."Flexible Produktion" umfasst viele Themen, die andernorts unter"Industrie 4.0" laufen. Dazu zählen kleine Anlagen ausstandardisierten Bausteinen, die sich je nach Bedarf immer neuzusammenfügen lassen. Darunter fallen aber auch Fragen wie dieNutzung unterschiedlicher Rohstoffe oder der Umgang mit erneuerbarenEnergien, die mal mehr, mal weniger verfügbar sind."Chemie- und Pharmalogistik" klingt nach Containerhafen undChemikalienfässern. Doch zu den Kernfragen dieses Fokusthemas zähltauch, wie sichergestellt werden kann, dass ein Arzneimittel wirklichdas enthält, was auf der Packung steht. Dafür bieten die Herstellerund Logistikunternehmen immer ausgefeiltere Systeme an, mit deneneine einzelne Tablette von der Produktion bis zur Apothekenachverfolgt werden kann. Aber auch Transport und Lagerungempfindlicher Wirkstoffe sind ein wichtiger Aspekt.Zu den rund 1700 deutschen Ausstellern zählen nicht nur die großenNamen der Branche, sondern auch zahlreiche mittelständischeUnternehmen, viele davon Weltmarktführer mit hochinnovativenLösungen.Pressekontakt:Dr. Kathrin RübberdtDECHEMATelefon 069-7564-277E-Mail: ruebberdt@dechema.deOriginal-Content von: DECHEMA e.V., übermittelt durch news aktuell