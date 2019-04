Vorstellungskraft verkapseln: Eine Fusion aus Wissenschaft undKunstMumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Der ACG-Konzern, der weltweiteinzige Anbieter von kompletten Produktionslösungen für diePharmaindustrie, hat den ersten Wettbewerb seiner Art mit dem Namen"Art in a Capsule" ausgeschrieben, der Wissenschaft und Kunstmiteinander verbinden soll.Der Wettbewerb soll Künstler aus aller Welt ermutigen,Meisterwerke zu schaffen, die in die pharmazeutischen Kapseln von ACGpassen - entweder Skulpturen, gerollte oder andere Kunstwerke. DasPreisgeld für den Gewinner beträgt 5.000 US-Dollar.Peter Neve, CMO bei ACG: "Wir bei ACG sind fest davon überzeugt,dass Wissenschaft und Kunst zusammengehören - beide erfordern echteFantasie, Vision und Kompetenz. Wir waren daher der Meinung, dassdieses Konzept der perfekte Weg ist, um die Synergien zwischen beidenzu präsentieren. Wir haben diesen spannenden Wettbewerb ins Lebengerufen, weil wir hoffen, Beiträge von vielversprechenden Künstlernaus aller Welt zu gewinnen und einige spannende Meisterwerke zuschaffen, die auch in den kommenden Jahren noch gefeiert werden.Damit erhalten wir eine Change, atemberaubende Werke zu zeigen, dieechte Vorstellungskraft verkörpern."Die Gründer von ACG, die Familie Singh, gehören zu denbeeindruckendsten Sammlern von Unternehmenskunst in Indien. Sie sindKunstliebhaber und haben eine Sammlung aufgebaut, die heute über 400Einzelbilder und Skulpturen umfasst und in den letzten 50 Jahrenviele Künstler unterstützt hat.Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos; der letzte Abgabeterminist der 31. Mai 2019. Das jeweilige, für den Wettbewerb eingereichteKunstwerk kann entweder neu oder ein Werk sein, das in den letztenfünf Jahren entstanden ist. Weitere Details finden Sie hier:http://artinacapsule.com/ oder schreiben Sie uns eine E-Mail anhelp@artinacapsule.com(file://10.86.178.62/TempXE/help@artinacapsule.com).Informationen zu ACGDie ACG-Gruppe ist das weltweit einzige integrierte Unternehmenfür Pharmaproduktionslösungen, das sich ganz der Bereitstellungaußergewöhnlicher Lösungen für die globale Pharmaindustrie zurAufgabe gemacht hat. Das vielfältige Produktangebot von Kapseln,Folien und Beschichtungen, Engineering- und Inspektionssystemen desUnternehmens erfüllt alle internationalen regulatorischenAnforderungen. ACG hat nur ein Ziel: Alles anzubieten, was für eineeffiziente Kapsel- und Tablettenherstellung benötigt wird.ACG verfügt über mehr als 5 Jahrzehnte Erfahrung und ist in über100 Ländern mit über 4.500 Mitarbeitern auf der ganzen Weltvertreten. Dank unserem kundenorientierten Ansatz und einerkonstanten Förderung unserer Beziehungen konnten wir viele treue,zufriedene Kunden und Partner gewinnen.Bei Kommunikationsfragen wenden Sie sich bitte an dasMedien-Managementteam von ACG unter press.office@acg-world.com(file://10.86.178.62/TempXE/press.office@acg-world.com), +91-9871830883/8879793484.LOGO: https://mma.prnewswire.com/media/640402/ACG_Logo.jpgOriginal-Content von: ACG Group, übermittelt durch news aktuell