Der ACE bietet zusammen mit ROLAND Assistance Schutzbrief für Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs an (FOTO)

Berlin (ots) -Flexibel sein, ohne Fokus auf ein Verkehrsmittel und gleichwohlschnell von A nach B kommen, das steht immer mehr im Vordergrundmobiler Menschen. Auf die Veränderungen der Mobilitätsbedürfnissereagiert der ACE, Auto Club Europa. Zum Start ins Jahr 2018 bietetder Club erstmals in seinem COMFORT-Tarif einen Schutzbrief fürFahrräder, E-Bikes und Pedelecs an. Damit können nun alle Fahrzeugeeiner Familie abgesichert werden, egal wie viele es sind.Als Kooperationspartner für den Schutz auf zwei Rädern fungiertfür den ACE die ROLAND Assistance GmbH. Der Assisteur bietet seitmehreren Jahren Fahrrad-Schutzbriefe an und hat das Produkt für denACE individuell angepasst.Stefan Heimlich, ACE-Vorsitzender: "Der ACE sieht sich alsMobilitätsbegleiter. Unsere Mitglieder wollen wir bei ihrer Mobilitätunterstützen, egal ob sie mit dem Auto unterwegs sind, dem Fahrradoder multimodal. Dementsprechend haben wir unser Leistungsangeboterweitert und freuen uns, mit ROLAND Assistance einen erfahrenenPartner gefunden zu haben. Der Fahrrad-Schutzbrief ist eine sehr guteErgänzung zu unserer Pannenhilfe fürs Auto, den sich viele unsererMitglieder gewünscht haben."ACE-Mitglieder haben nun die Wahl zwischen zwei Beitragsvarianten:Der ACE CLASSIC Tarif beinhaltet die ACE-Mitgliedschaft - mit demACE-Euromobil-Schutz, also der klassischen Pannen - u. Unfallhilfefür den Pkw in Deutschland, Europa und den Mittelmeer-Anrainerstaaten sowie für die ganze Familie oder Lebensgemeinschaft.Im Tarif ACE COMFORT kommt unter anderem der Fahrrad-Schutzbriefhinzu. Enthalten ist die Pannenhilfe rund um die Uhr, für Fahrräderund Elektroräder der gesamten Familie beziehungsweiseLebensgemeinschaft. Ab einer Entfernung von zehn Kilometern vomWohnort haben ACE-Mitglieder, die mit dem Rad unterwegs sind,Anspruch auf Bergung, Weiter- oder Rücktransport sowieWerkstattvermittlung.Darüber hinaus beinhaltet der COMFORT-Tarif das Abschleppen desAutos nach einer Panne in die Wunschwerkstatt, bis zu 30 Kilometervom Schadensort entfernt, sowie die Beihilfe beiReise-Vertragsangelegenheiten und die Beihilfe bei Pannen- undAbschlepphilfe weltweit.Dazu gebucht werden kann als PLUS - zu beiden Beitragsvariantenund zu jeder Zeit - der ACE-Verkehrsrechtsschutz."Jetzt können wir sagen, wer sich für eine ACE-Mitgliedschaftentscheidet, erhält Rat und wenn nötig, Hilfe auf allen mobilenWegen", so Stefan Heimlich.Pressekontakt:ACE-Pressestelle, Anja Smetanin, Tel.: 030 278 725-18, Mail:presse@ace.deROLAND Assistance GmbH, Marketing & Kommunikation, Tel.: 02218277-1606, Mail: presse@roland-gruppe.deOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa, übermittelt durch news aktuell