ACE Money Transfer und Bank Alfalah verschenken SECHS Kia Sportage Alpha

Manchester, England (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft zwischen der Bank Alfalah, einer der größten Geschäftsbanken Pakistans, und ACE Money Transfer, einem führenden Anbieter von Online-Überweisungen, wird mit ihrer neuesten Marketingkampagne neue Höhen erreichen. Übersee-Pakistaner, die legale Überweisungswege ins Land nutzen, haben die Chance, einen von sechs KIA Sportage Alpha zu gewinnen. ACE Money Transfer und die Bank Alfalah setzen sich mit dieser Kampagne weiterhin dafür ein, Pakistanern aus dem Ausland schnelle, sichere und bequeme Überweisungsmöglichkeiten zu bieten.Im Rahmen dieser Werbeaktion können Kunden, die zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2022 Überweisungen aus Großbritannien, Europa, der Schweiz, Kanada und Australien auf ein Konto der Bank Alfalah oder zur Bargeldabholung in einer der 790 Alfalah-Filialen in ganz Pakistan tätigen, einen von sechs brandneuen KIA Sportage Alpha gewinnen.Rashid Ashraf, CEO von ACE Money Transfer, sagte: „Pakistan bleibt ein wichtiger Auszahlungskorridor für uns, und wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit der Bank Alfalah fortzusetzen. Der Kunde von heute ist immer auf der Suche nach einer Lösung, die ihm Sicherheit und Komfort bietet und ihm Zeit spart. Mit dem ausgedehnten Filialnetz der Bank Alfalah im ganzen Land und modernster Technologie sind wir in der Lage, Millionen von Pakistanern, die rund um den Globus leben, nahtlose Geldüberweisungen zu ermöglichen."„Die Bank Alfalah arbeitet hartnäckig an ihrem kontinuierlichen Wachstum", sagte Saad Ur Rahman Khan, Group Head - Corporate, Investment Banking & International Business der Bank Alfalah. „Wir bieten unseren Kunden innovative und bequeme Lösungen und ermutigen sie, Geld über legale Kanäle zu überweisen. Mit dieser Werbekampagne belohnen wir unsere geschätzten Kunden dafür, dass sie Überweisungen über ACE Money Transfer tätigen."Weitere Informationen finden Sie unter https://acemoneytransfer.com/promotion/alfalah-kia-sportageInformationen zu ACE Money TransferACE Money Transfer (eingetragener Name „Aftab Currency Exchange Limited") mit Sitz in Manchester, Großbritannien, ist ein wachsender Überweisungsanbieter. Er bietet Millionen von pakistanischen Auswanderern tadellose Online-Geldtransferdienste mit einem umfangreichen Netzwerk von über 350.000 Standorten in mehr als 100 Ländern weltweit.Informationen zu Bank AlfalahBank Alfalah gehört zu den größten Privatbanken in Pakistan, mit einem Netzwerk aus mehr als 790 Filialen in mehr als 200 Städten in ganz Pakistan, mit internationaler Präsenz in Bangladesch, Afghanistan, Bahrain und den VAE. Die Bank ist Eigentum der Abu Dhabi Group und wird von dieser betrieben.