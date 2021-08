ACCENTRO: Überzeugende Eckdaten zum Halbjahr

Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) insgesamt 360 Einheiten mit einem Volumen von 116 Mio. Euro veräußert, was einem Anstieg gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode von 122 Prozent entspricht. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung