ACATGANE VALUE EVENT FA: Das ist erstaunlich!

Was läuft bei der Kursentwicklung schief?

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochenhoch angeht? Mit 353,11 Euro erreichte der Fond am 12. Januar 2022 den höchsten Kurs in den vergangenen 52 Wochen. Seit dem Kurshoch fiel fiel der Preis des Fonds um -3,46 Prozent. Schwierig, für die Investoren von ACATGANE VALUE EVENT FA in den letzten 21 Tagen den Mut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung