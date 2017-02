ABR Dynamic Funds lanciert seinen ersten UCITS V Fonds, um die internationale Nachfrage nach liquiden Alternativen zu befriedigen

-- ABR geht Partnerschaft mit der in Zürich ansässigen OpenFundsInvestment Services AG für den Vertrieb in der Schweiz, imeuropäischen Großraum und im Mittleren Osten ein --New York (ots/PRNewswire) - Auf seinem Geschäft der Indexierungund liquider alternativer Vermögensverwaltung in den VereinigtenStaaten aufbauend, hat die in New York ansässige ABR Dynamic Funds,LLC den ersten, in Irland beheimateten UCITS V Fonds lanciert. DerFonds, der in einem Bullenmarkt auf die Beteiligung von US-Aktiensowie nennenswerte, positive absolute Erträge in einer Kriseausgerichtet ist, wird von OpenFunds vertrieben, die auch alsgesetzlicher Vertreter des Fonds in der Schweiz agiert. Der vollsystematische Fonds plant Erträge, die denen des ersten Indexes vonABR, dem ABR Dynamic Blend Equity and Volatility Index (ABRVXX)entsprechen.Der Gründer und CEO von ABR, Taylor Lukof, plant, das verwalteteVermögen (VV) in der UCITS Fondsverpackung in einem wachsendenSegment der europäischen Märkte zu erweitern."Wir sehen bei indexierten UCITS enormes Wachstum in Europa. DasVV in europäischen UCITS ist von weniger als 2 % im Jahr 2013 aufüber 10 % im Jahr 2015 gestiegen. Europäisches Vermögen in UCITSverlagert sich weiter von herkömmlichen, aktiv verwalteten Fonds aufpassiv verwaltete Fonds und ABR ist stolz, Teil dieser sich änderndenDynamik zu sein."Der Index von ABR ist die erste maßgeschneiderte Indexsuite"Powered by Wilshire", die von Wilshire Associates 2015 eingeführtwurde. Wilshire bietet Kunden mit einem Gesamtvermögen von mehr als $7 Billionen Dienstleistungen an und berechnet und veröffentlichtunabhängig die Indexwerte für ABR.Die Pläne Lukofs enden jedoch nicht mit dieser Lancierung. "Wirhaben eine hervorragende Beziehung zu unserem unabhängigenIndexberechnungsagenten, Wilshire Associates. Erst in der vergangenenWoche haben wir unseren 5, Powered by Wilshire Index lanciert und wirplanen, eine ganze Familie von liquiden alternativen UCITS Fondseinzurichten, die diese Indexe in den kommenden Jahren nachbilden.Der Appetit von Investoren für die stark regulierte, hoch liquideUCITS V Struktur nimmt täglich zu. Nachdem Aktien undSchuldverschreibungen möglicherweise an das Ende eines Zyklusgelangen, glauben wir, dass wir für die Zukunft gut positioniertsind."Siro Zanovello, CEO von OpenFunds, ist der Meinung, dass dieeinfache Struktur eines UCITS V Fonds besonders für Kunden geeignetsein könnte, die nach einem liquiden alternativen Fonds suchen, derin einer Krise eine gute Performance bietet. "Die meisten Produkte,die wir bei OpenFunds vertreiben, unterschieden sich etwas von dem,was Investoren üblicherweise sehen. Wir sind ein Pionier bei etwas,das die Leute heute als Privatschulden bezeichnen, aber angesichtsder beschränkten Zuweisungen in diesem Bereich sind wir immer auf derSuche nach wirklich skalierbaren alternativen Lösungen. Mit derFondssuite von ABR können wir jetzt etwas anbieten, von dem wirglauben, dass es Kunden schon seit einigen Jahren verlangen."Zanovello führt die erfolgreiche Lancierung des Fonds von ABR aufdie Erfahrung seines Teams mit der "Ersteinführung" von Produktenzurück. "Wir haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei derUnterstützung neuer Fonds und deren Beschaffung nennenswerter Mittel.Mit ABR wollen wir den ersten Fonds in der Kategorie liquideAlternativen mit einer Milliarde Dollar haben, den OpenFundsvertritt. Wir sind auf die UCITS Fondsfamilie gespannt, die ABRunseren Kunden in der Zukunft anbieten möchte."Über ABR Dynamic FundsABR Management LLC, die Muttergesellschaft von ABR Dynamic Funds,wurde 2010 von Taylor Lukof als forschungszentrische Handelsgruppefür die Verwaltung von internationalem Eigenkapital gegründet. ImMärz 2015 wurde ABR Dynamic Funds, LLC als Tochtergesellschaft vonABR Management von der Muttergesellschaft für die Lizenzierung vongeistigem Eigentum mit dem Ziel der Schaffung von Indexen undliquiden Alternativlösungen für Kunden registriert. Heute ist ABRDynamic Funds ein innovatives, weltweites Anlagenverwaltungs- undF&E-Unternehmen, das sich auf die Schaffung liquider alternativerIndexe und Produktentwicklung konzentriert. Das Unternehmenentwickelt mit seinen Partnern systematische Strategien für dieSchaffung von proprietären Indexen über alle Anlageklassen hinweg.Diese Indexe werden von ABR für die Bereitstellunginvestitionsfähiger Lösungen für Kunden entwickelt. WeitereInformationen erhalten Sie bei einem Besuch vonhttp://abrfunds.com/home/.Über OpenFunds AGOpenFunds Investment Services Limited ("OpenFunds") ist eineunabhängige Gesellschaft schweizerischen Rechts, die von derEidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("FINMA") als gesetzlicherVertreter und Vertriebsträger ausländischer kollektiverKapitalanlagen für qualifizierte Investoren lizenziert wurde undüberwacht wird. Des Weiteren unterstützt OpenFunds Fondspromotorenausländischer kollektiver Kapitalanlagen bei der Anpassung an und diebetriebliche Tätigkeit innerhalb des schweizerischenRegulierungsrahmens in Zusammenhang mit dem Vertrieb ausländischerkollektiver Kapitalanlagen an qualifizierte Investoren, nur in derSchweiz oder von der Schweiz aus. OpenFunds handelt ausschließlichals Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen, die nur anqualifizierte Investoren vertrieben werden. OpenFunds ist der einzigeschweizerische gesetzliche Vertreter, der auch an Hauptinvestorenvertreibt. Mit seinem Team aus 8 Vertriebsfachleuten und Büros inZürich, Genf und Lugano sowie mit der exklusiven Zusammenarbeit miteinem Schwesterunternehmen, das demnächst im DIFC in Dubai gegründetwird, ist OpenFunds hervorragend positioniert, um einige der größtenweltweiten Investorengemeinschaften zu erreichen.Pressekontakt:Brian Cumberland+1 212-918-4664bcumberland@abrfunds.comOriginal-Content von: ABR Dynamic Funds, LLC, übermittelt durch news aktuell