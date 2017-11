ABO Wind errichtet erstes Projekt im Iran

Wiesbaden / Teheran (ots) - ABO Wind hat mit den Bauarbeiten fürden Solarpark Saidabad in der nordiranischen Provinz Semnan begonnen.Mehr als 4.100 Solarmodule und 18 Wechselrichter sind auf derBaustelle eingetroffen. Ende November soll der Solarpark mit einerLeistung von 1,3 Megawatt peak ans Netz gehen.Als europäischer Vorreiter hat ABO Wind Anfang 2016 nach derAufhebung internationaler Sanktionen ein Büro in Teheran eröffnet.Inzwischen arbeiten dort zehn iranische Kollegen. "Wir haben gelernt,worauf es bei der Beantragung von Lizenzen und Genehmigungenankommt", sagt Florian Lüders, bei ABO Wind für internationaleProjektentwicklung zuständiger Abteilungsleiter. "Mit dem Solarparksammeln wir nun auch wichtige Erfahrungen beim Bau. Das sind guteVoraussetzungen, um in Kürze auch größere Wind- und Solarprojekteumzusetzen." ABO Wind verbindet Expertise bei der Planung,Finanzierung und dem Bau internationaler erneuerbarer Energieprojektemit Wissen über Bedingungen und Gepflogenheiten im Iran.Im Iran weht viel Wind, die Sonne scheint regelmäßig, es gibtgroße Potentialflächen und eine staatlich garantierteEinspeisevergütung. Dennoch sind Finanzierungen in dem politischlange isolierten Land schwierig. Das erste Projekt finanziert ABOWind daher zunächst aus eigenen Mitteln. Als Betreiberin desSolarparks ist die ABO Pionier AG vorgesehen. Die neu gegründeteGesellschaft wird erneuerbare Energieprojekte in Ländern betreiben,in denen diese noch nicht etabliert sind oder höhere politischeRisiken herrschen. Sobald die ersten Projekte in Betrieb genommensind, sollen Anleger die Möglichkeit erhalten, sich an der ABOPionier AG zu beteiligen.Ein Pressefoto zum Herunterladen finden Sie hier:http://ots.de/VSkGePressekontakt:Dr. Daniel Duben, ABO Wind AG; Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden,(0611) 267 65-577, presse@abo-wind.deOriginal-Content von: ABO Wind AG, übermittelt durch news aktuell