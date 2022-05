ABOUT YOU Holding Aktie: Gut oder schlecht?

Kursbild von ABOUT YOU Holding enttäuscht Der aktuelle Kurs der About You von 9,01 EUR ist mit -49,58 Prozent Entfernung vom GD200 (17,87 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 11,18 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der… Hier weiterlesen