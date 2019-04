ABOUT YOU Awards etablieren sich als bedeutende Größe im TV mit 27,4 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe und verdoppeln Social Media Reichweite auf rund 950 Millionen (FOTO)

Hamburg (ots) -- Am 18. April 2019 wurden zum dritten Mal die ABOUT YOU Awards andie bedeutendsten Social Media Stars des Jahres in den BavariaStudios in München verliehen- Bereits zum zweiten Mal übertrug ProSieben die Show zur bestenSendezeit für die junge Zielgruppe im TV und war mit 27,4Prozent Marktanteil Marktführer bei den 14- bis 19-Jährigen- Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Online Reichweite derinnovativen Award Show nahezu verdoppelt werden und steigt aufrund 950 Millionen- Dank der beispiellosen cross-medialen Verschmelzung steigertendie ABOUT YOU Awards die Gesamtreichweite um 38 Prozent zumVorjahr auf mehr als 1,5 MilliardenNeben der Extraportion Glamour und Emotionen, glänzen die ABOUTYOU Awards nun mit einem spektakulären Ergebnis: Mit einerbeeindruckenden Social Media Reichweite von mehr als 950 Millionenmacht die bedeutendste Influencer Award des Jahres ihrem Namen alleEhre und konnte im Vergleich zum vergangenen Jahr ihre Social MediaReichweite nahezu verdoppeln. Über 1500 Influencer, Nominees und VIPserzielten via Instagram, Instagram Stories, Facebook, Twitter undYouTube eine spektakuläre Reichweite - und die Views und Likessteigen nach wie vor. Auch die Ausstrahlung der Award Show aufProSieben konnte die gewünschte Zielgruppe in der dafür bestenSendezeit erreichen: Mit 27,4 Prozent Marktanteil war das innovativeFormat das Highlight und somit Marktführer bei den 14- bis19-Jährigen. Zudem konnte die spektakuläre Award-Show einen Zuwachsin der männlichen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen von rund 14Prozent verzeichnen. Mit den ABOUT YOU Awards 2019 gelingt denVeranstaltern zum wiederholten Male eine beispiellose Verschmelzungvon TV und Digital. Zudem zeigen die beeindruckenden Reichweiteneinmal mehr, dass die Awards genau den Zeitgeist treffen."Die ABOUT YOU Awards haben sich bei der jungen Zielgruppe alsfeste Größe etabliert - sowohl im TV als auch online", kommentierendie Initiatoren der ABOUT YOU Awards, Chris Nickel und Julian Jansen,zufrieden das Ergebnis, "Die Reichweite bestätigt: TV und Digitalergänzen sich perfekt, Potenziale können optimal genutzt werden. Dankunserem weiterentwickelten Konzept, dass noch relevanter undvielfältiger ist, haben wir erneut Maßstäbe gesetzt."Die Verleihung der ABOUT YOU Awards fand am 18. April 2019 in denBavaria Studios in München zum dritten Mal statt. Zum zweiten Malwurde die spektakuläre Award-Show als wichtigste Auszeichnung fürInfluencer und Social Media Persönlichkeiten von ProSieben im TVübertragen.Auch die strahlenden Gewinner des Abends konnten sich nicht nurüber ihre Auszeichnung, sondern dank der großen medialen Resonanzauch über einen starken Zuwachs an Followern freuen.Hochauflösend Bild- und Bewegtbildmaterial von den ABOUT YOUAwards 2019 erhalten Sie hier:www.dropbox.com/sh/2ax8x11kwqi2mta/AAByIGLtBjOLBNTjVa7ufKZVa?dl=0Weiterführende Links:Getty All Access Link https://www.image.net/About_You_Award_2019ABOUT YOU Awards 2019 TV-Showhttps://www.youtube.com/watch?v=0yxPLVf9_gkPressekontakt:Nina StoffelPhone: +49 40 638 569 212Mail: presse@aboutyou.deOriginal-Content von: About You GmbH, übermittelt durch news aktuell