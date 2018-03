ABOUT YOU Awards erzeugen enorme Resonanz in der Social Media Welt: Mehr als 5 Millionen Votes und 186 Millionen erreichte User

Hamburg (ots) -- Abstimmung beendet: Mehr als 5 Millionen Votes in nur 10 Tagen- Anzahl der Teilnehmer von 72.000 auf über 1,7 Millionenangestiegen- Top 3 Nominees u.a.: Dagi Bee, Sophia Thiel und RiccardoSimonetti- Presenter on Stage: Steffi Giesinger, Lisa & Lena, Thomas Hayou.v.m.Die erste Abstimmungsphase der ABOUT YOU Awards ist seit gesternoffiziell beendet: Fans und Follower hatten zuvor zehn Tage Zeit, aufwww.aboutyou-awards.de ihre Top 3 Nominees in sieben Kategorien zuwählen. Im Vergleich zum Vorjahr haben zwanzig Mal mehr Teilnehmerihre Stimme abgegeben: Über 1,7 Millionen User haben sich an dertransparenten Abstimmung beteiligt - im letzten Jahr waren es noch72.000. Insgesamt wurden mehr als 5 Millionen Votes für insgesamt 70Nominees abgegeben. Viele Nominees haben ihre Fans dazu aufgerufen,für sie zu voten: Etwa 322 Posts haben mehr als 186 Millionen Usererreicht. Damit haben die ABOUT YOU Awards den größten organischenSocial Media Buzz erzeugt, den ein solches Event in Deutschlandbislang erreicht hat.Die Initiatoren der ABOUT YOU Awards, Chris Nickel und JulianJansen, sind überwältigt von der positiven Resonanz der diesjährigenAwards: "Das reichweitenstarke Voting zeigt, dass wir uns mit denABOUT YOU Awards zu einer festen Größe in der Social Media Weltentwickelt haben und hier nicht mehr wegzudenken sind", erklärtJulian Jansen, Director Content.Zu den Top 3 gehören unter anderem Dagi Bee und Julien Bam(YouTube), Xenia Overdose und Riccardo Simonetti (Fashion) sowieSophia Thiel (Fitness). Die Sieger der Top 3 werden am 3. Mai 2018von den mehr als 1.500 Gästen in den Münchner Bavaria Studiosgewählt. Als Presenter der jeweiligen Kategorien werden SteffiGiesinger, Lisa und Lena, Armin Moorbach sowie Thomas Hayo undMichael Michalsky erwartet. Lena Gercke und Steven Gätjen führen alsModeratoren durch den Abend, auf der Bühne werden die größten SocialMedia Stars Deutschlands zu sehen sein. Die Show wird erstmals amgleichen Abend auch auf ProSieben ausgestrahlt.Über ABOUT YOUABOUT YOU inspiriert seine Kunden und lädt sie zum Online-Bummelnein: Indem der Online-Shop sich dem individuellen Stil jedes Kundenanpasst, entsteht durch Personalisierung ein für alle Kunden eigenerShop, der nur relevante Produkte und Outfitvorschläge anzeigt. BeiABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und dadurch unendlich vieleverschiedene Persönlichkeiten, die ihren Ausdruck durch Mode findenund dabei von ABOUT YOU unterstützt werden. Frauen und Männerzwischen 20 und 40 Jahren finden auf www.aboutyou.de neben dervielseitigen Inspiration ein Sortiment mit mehr als 110.000 Artikelnvon über 800 Marken.Die ABOUT YOU GmbH ist eine Gesellschaft der Collins GmbH & Co.KG, einem Tochterunternehmen der Otto Group. Zum Management-Teamgehören die Mehrfachgründer und Digitalexperten Tarek Müller (29,Marketing & Brands) und Sebastian Betz (27, Tech & Product) sowie derehemalige Roland Berger-Stratege Hannes Wiese (36, Operations &Finance). ABOUT YOU feierte am 5. Mai 2017 seinen dritten Geburtstag,wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und gehört zu den am schnellstenwachsenden E-Commerce-Unternehmen Europas.Pressekontakt:Nina StoffelPhone: +49 40 638 569 212Mail: nina.stoffel@aboutyou.deOriginal-Content von: ABOUT YOU GmbH, übermittelt durch news aktuell