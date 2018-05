Die ABOUT YOU Awards auf ProSieben: Wer sind die größten Social Media Stars Deutschlands?

Unterföhring (ots) - Dagi Bee, Sophia Thiel, Riccardo Simonettioder Julien Bam - sie alle sind die absoluten Maga-Stars derGeneration "Digital Natives". Und alle heiße Anwärter auf die ABOUTYOU Awards, die am 3. Mai 2018, 23:00 Uhr, auf ProSieben verliehenwerden. Lena Gerke und Steven Gätjen moderieren die große Award Showder Social Media Stars.Vergeben werden die ABOUT YOU Awards in insgesamt siebenKategorien: Fashion, Beauty, Lifestyle, Fitness, Upcoming, YouTubeund Musik. Mehr als 1,7 Millionen Fans und Follower haben Anfang Märzmit mehr als 5 Millionen Votes ihre Top 3 in jeder Kategoriefestgelegt. Die Sieger der Top 3 werden von den mehr als 1.500 Gästenper Knopfdruck in den Münchener Bavaria Studios gewählt. Darunter:Bill und Tom Kaulitz, Luna Schweiger, Noah Becker, Wayne Carpendale,Tom Beck, Eva Padberg, Franziska Knuppe und Sarah Lombardi.Als Presenter der jeweiligen Kategorien werden unter anderemSteffi Giesinger, Lisa und Lena, Armin Moorbach sowie Thomas Hayo undMichael Michalsky erwartet.ABOUT YOU Awards, am Donnerstag, 3. Mai, 23:00 Uhr auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Tina Land Tel. 089-9507-1192Tina.Land@ProSiebenSat1.comFotos über:Nina StoffelCorporate Communications Manager ABOUT YOU & EDITEDcorporate.aboutyou.de Telefon: +49. 40. 638 569 212 Email:nina.stoffel@aboutyou.deOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell