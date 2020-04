ABM Industries: Kommt jetzt der Hammer?

Der Kurs der Aktie ABM Industries steht am 09.04.2020, 16:18 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 29 USD. Der Titel wird der Branche "Umwelt- und Facility Services" zugerechnet.

Unsere Analysten haben ABM Industries nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,94 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt ABM Industries damit 29,31 Prozent unter dem Durchschnitt (7,37 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 6,05 Prozent. ABM Industries liegt aktuell 27,99 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Anleger: Die Diskussionen rund um ABM Industries auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von ABM Industries sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die ABM Industries-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 34 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (27,85 USD) ausgehend um 22,08 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält ABM Industries von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.