ABM Industries: Da kann man nur noch staunen?

Der Kurs der Aktie ABM Industries stand am 25.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 30,38 USD. Der Titel wird der Branche "Umwelt- und Facility Services" zugerechnet.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir ABM Industries einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob ABM Industries jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ABM Industries liegt bei einem Wert von 19,14. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Commercial Services" (KGV von 36,49) unter dem Durschschnitt (ca. 48 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist ABM Industries damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

