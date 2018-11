ABL erweitert GMP-gemäße Fertigungskapazitäten für virale Vektoren durch Erwerb einer hochmodernen Anlage in Lyon, Frankreich

Rockville, Maryland (ots/PRNewswire) - ABL, Inc. (ABL), eineglobale Organisation im Bereich der Auftragsfertigung, die klinischentwickelte führende Impfstoffe und Therapien auf den kommerziellenMarkt bringt, freut sich, die strategische Übernahme eines 6.500 m2großen GMP-Produktionsstandorts in Lyon, Frankreich über seinehundertprozentige Tochtergesellschaft ABL Europe SAS (ABL Europe)bekannt geben zu dürfen. ABL Europe widmet sich der GMP-gemäßenAuftragsfertigung (contract manufacturing; CMO) spezieller viralerVektoren für onkolytische Projekte sowie Impfstoff- undGentherapieprojekte in allen Phasen der klinischen Entwicklung bishin zur kommerziellen Einführung. Unter Aufrechterhaltung derSynergien mit der Auftragsentwicklung und der Virusproduktion inStraßburg und Rockville konzentriert sich der neue Standort in Lyonauf ein Kundenangebot, das mehr Optionen und Kapazitäten zurVerfügung stellt, um auf die rasant steigende Nachfrage nach viralenVektoren im Bereich immunonkolytischer Therapien und Gentherapien zureagieren."Aufbauend auf dem Erfolg seit unserer Gründung ist es für dieEntwicklungsziele unserer Kunden sowie die Unternehmensexpansion vonABL wichtig, unser Angebot in der biopharmazeutischen Virusproduktionzu erweitern", sagte Patrick Mahieux, M.S.C., Pharm.D., GeneralManager von ABL Europe. "ABL nutzt die historische und gegenwärtigePräsenz einer starken Biotech-Gemeinschaft in Lyon, der Heimatstadtdes Instituts Mérieux, und beschleunigt das Wachstum seinerCMO-Geschäftsbetriebe im Bereich der viralen Vektoren."Jarlath Keating, Präsident und CEO von ABL, Inc., fügte hinzu:"Unsere kürzlich erworbene hochmoderne biopharmazeutische undbioanalytische Anlage in Lyon wird unseren globalen Kundenzusätzliche Kapazitäten und Flexibilität bieten und die Marktpositionvon ABL im schnell wachsenden Markt für virale Vektoren undGentherapie stärken. Ich freue mich, das neue Team in Lyon alswertvolle Ergänzung in der expandierenden ABL-Familie begrüßen zudürfen."Zuvor unter Accinov betrieben hat das Team unter derBetriebsleitung von Stephanie Colloud nun den Übertritt zu ABL miteiner zusätzlichen Software-Suite zur Rekrutierungsunterstützung undLaboränderungen sowie der Bereitstellung von neuer Ausrüstung undQualifikation abgeschlossen; mit Auftragsleistungen in den BereichenProzesstransfer, Entwicklung und GMP-Fertigung von viralen Vektorensoll ab Ende des 4. Quartals 2018 in Lyon begonnen werden. AmStandort befinden sich 3 x 200 m2 große unabhängige GMP-Suiten mitReinräumen der Klasse B und C sowie mehrere in sich geschlosseneLabor- und Büroflächen, die Prozessentwicklung und analytischeUnterstützung bereitstellen.Informationen zu ABL, Inc.ABL, Inc. ist eine weltweit tätige Organisation in derbiomedizinischen Auftragsforschung und Herstellung, die sich derWeiterentwicklung von Therapeutika, Impfstoffen und anderenbiologischen Produkten widmet. ABL verfügt über umfangreicheErfahrung in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen,darunter Industriebetriebe, Regierungsbehörden und wissenschaftlicheEinrichtungen. ABL betreibt GMP-Einrichtungen, die denUS-amerikanischen und europäischen behördlichen Normen entsprechen,und stellt Dienstleistungen aus dem Bereich der Prozess- undAssay-Entwicklung, der cGMP-konformen Herstellung vonArzneimittelwirkstoffen in großem Umfang, der cGMP-konformenaseptischen Abfüllung und Fertigstellung von Arzneimitteln und derbioanalytischen Qualitätskontrolle zur Verfügung. Unsere Immunologie-und Molekular-Laboratorien in den USA und Europa erfüllen diepräklinischen und GCLP-konformen klinischen Kundenanforderungen imBereich der Verarbeitung und Prüfung von Proben. ABL gehört zumInstitut Mérieux, einem Unternehmenszusammenschluss, der sich derEntwicklung der translationalen Wissenschaft für die verbessertePatientenversorgung weltweit widmet.Zusätzliche Informationen zu ABL finden Sie unter www.ablinc.com.Pressekontakt:Andrew Arrage301-816-5209andrew.arrage@ablinc.comOriginal-Content von: ABL, Inc., übermittelt durch news aktuell